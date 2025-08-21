В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса

Персонаж Эдуарда Успенского несет тепло, добро и любовь, чего так не хватает в современном мире, заявили НСН в «Союзмультфильме».

Искренность и трогательность Чебурашки сделала его самым любимым мультипликационным героем у россиян, и он обошел даже таких западных звезд, как Микки Маус и Шрек, рассказали НСН в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

20 августа в России отмечался день рождения одного из самых трогательных сказочных персонажей — Чебурашки. Именно в этот день, в 1966 году, вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» о приключениях ушастого зверька. Вчера любимцу поколений исполнилось 59 лет. В «Союзмультфильме» указали, насколько сильно он популярен у россиян.

«Спустя десятилетия после публикации первых произведений, а также после выхода первых анимационных фильмов Чебурашка входит в ТОПы самых узнаваемых и любимых персонажей по данным ряда исследований. К примеру, ко дню рождения Чебурашки, информационная платформа Дзен выяснила любимых анимационных героев россиян, и ушастый герой занял уверенное первое место — его назвали своим фаворитом 18% респондентов. Персонаж обошел даже целый ряд иностранных “звезд” — таких как, например, Шрек и Микки Маус», — подчеркнули в киностудии.

В «Союзмультфильме» также раскрыли секрет, почему Чебурашка любим во всем мире.

«Искренний, трогательный, похожий на ребенка герой не мог не тронуть сердца зрителей не только в России, но и за рубежом. Пронзительная доброта этого образа не оставляет равнодушным никого. Мы не располагаем статистическими данными о популярности Чебурашки в мире, однако факт зрительской любви в странах Юго-Восточной Азии очевиден. Некоторые эксперты считают, что подобная тяга к аналоговым, “крафтовым” вещам типична для стран с активным технологическим развитием. Условно говоря, в эпоху роботов и искусственного интеллекта всегда хочется теплоты, которой наполнен образ Чебурашки», — заключили в пресс-службе.

