Комедия «Дети-шпионы» вышла в кинотеатрах России

21 августа состоялась премьера фильма «Дети-шпионы». Приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым уже можно посмотреть в кинотеатрах в большинстве кинотеатров страны.

Лента рассказывает о семье спецагентов, которая воспитала сына и двух дочерей с уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, а Дана заслужила титул мастера спорта по единоборствам. Дети вместе с отцом должны найти пропавшую маму и спасти похищенного сына короля в королевстве «Карбона».

Главные роли в проекте исполнили Дмитрий Нагиев («Физрук»), Людмила Артемьева («Баба Яга спасает мир»), Игорь Жижикин («Мажор»), Виталия Корниенко («Папины дочки: Новые»), Надежда Сысоева («Неверные»), Даяна Гудз («Выиграть или победить») и другие. Режиссёром фильма выступил Иван Архипов («Шифр 2»).