Что покажут в рамках акции «Ночь кино»

В Москве 23 августа пройдет юбилейная десятая акция "Ночь кино". Программа состоит более чем из 300 мероприятий, которые будут организованы на 100 культурных площадках Москвы. Помимо городских кинотеатров, охватит акция и парки, где показывают фильмы под открытым небом. К "Ночи кино" присоединятся кинозалы ВДНХ, Российской государственной библиотеки, московских музеев и даже Третьяковской галереи. Расскажем подробности.

Одним из знаковых событий акции этого года станет творческая встреча с Сергеем Минаевым и Эмиром Кустурицей. Она пройдет в кинотеатре "Художественный" в 19:00.

Что касается репертуара на ночь, то зрителю покажут как лучшие за последние 10 лет фильмы в отечественном кинематографе, так и новые киноленты. В расписании три картины - лидеры проката: "Пророк. История Александра Пушкина", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и "Группа крови". А также хиты разных лет: "Холоп", "Время первых", "Воздух", "Легенда №17" и другие. Для удобства зрителей ряд площадок, например, летние кинотеатры продлили свое время работы до 23:00.

Отдельная программа ночи будет посвящена 100-летию Петра Тодоровского. Ретроспектива его творчества пройдет в кинотеатре "Спутник" Москино (ул. Солдатская, 15). Показы начнутся с 12:00 23 августа с фильма "Никогда", за ним покажут другие киноленты: "Военно-полевой роман", "Верность", "Анкор, еще анкор!", "Интердевочка".

В кинотеатре "Космос" 23 августа в 18:00 откроется фестиваль перуанского кино с кинопоказа "Мистическая Роза".

Кинотеатр Москино "Тула" (ул. Кухмистерова, 4) покажет лидеров советского проката на оригинальной пленке формата 35 мм. Это фильмы "Экипаж", "Гусарская баллада", "Маленькая Вера".

"Ночь кино" в Третьяковской галерее пройдет в кинозале (Лаврушинский переулок, 12). Здесь покажут черно-белую киноленту 1925 года "Луч смерти" в постановке Льва Кулешова и современный фильм российского режиссера Рауля Гейдарова "День рождения Сидни Люмета". Также будет показ фильма 2024 года режиссера Клаудии Рейнике "Королевы" (совместное производство Швейцарии, Испании и Перу), который получил Гран-при международного жюри конкурса для юношества Берлинского кинофестиваля - 2024.

Любопытная программа будет в парке Горького (Крымская набережная, 9с11). Начнется она с 18:00 с лекции ""Веселый год" - 1913: театр, кинематограф, футуризм". Следующая лекция "Маяковский - Эйзенштейн - Мейерхольд: кино/театр будущего" начнется в 19:30. А в 21:00 здесь покажут фильм "Барышня и хулиган" (1918 год, режиссер Евгений Славинский).

Детская программа пройдет в кинотеатрах "Тула" и "Молодежный". Там организуют показы мультфильмов, викторины и мастер-классы. Запланирован показ мультипликационных фильмов "Соня и Леня", "Мастер Витя и мотор", "Шмяк. Волшебная лавка Есении".

Посетителей Музея кино на ВДНХ приглашают на лекции, экскурсии и интерактивы. В 13:00 в зале имени Андрея Тарковского зрителям покажут ныне почти забытый вид визуального искусства - диафильмы (будут продемонстрированы сказки и уникальные эскизы из музейных фондов). В 17:00 здесь обсудят феномен российских сериалов.

Встреча в зале имени советского режиссера Дзиги Вертова в 16:00 будет посвящена историям оригинальных кукол из советских мультфильмов. Беседа завершится показом отечественной анимации.

А на лекции в Доме-музее С.А. Есенина гостям расскажут об индустрии кино в эпоху Серебряного века. Слушатели узнают, какие ленты смотрел известный поэт.

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени в 11:00 начнется экскурсия "Искусство и кино. Синергия искусств". Гид расскажет, для чего режиссеры включают в свои ленты отсылки к конкретным картинам, какие символы и метафоры скрыты в разных полотнах, и как живопись передает настроение эпохи. В 15:00 здесь проведут тематическую викторину, а в 16:00 представят документальный фильм о профессии художника-реставратора.

Кстати

Все мероприятия пройдут бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте акции. Стоит отметить, что на большинство площадок регистрация уже закрыта, так как количество мест в зрительных залах ограничено.