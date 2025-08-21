Культовая сцена из фильма Стэнли Кубрика «Сияние», где в коридоре стоят две девочки-близняшки, оказалась не выдумкой режиссера. Образ вдохновлен фотографией Дианы Арбус – американской художницы, которая снимала маргиналов, психически больных и «странных» людей.

Ее снимок двух девочек в одинаковых платьях поразил Кубрика. Он был очарован тем, как Арбус умела превращать повседневность в тревожное зрелище. Режиссер дружил с фотографом и нередко использовал ее работы как источник вдохновения.

Так фотография, полная дискомфорта и странной симметрии, стала основой одной из самых жутких сцен в истории кино и превратилась в настоящую киновизуальную икону.

