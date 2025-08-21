«Кино в деталях» с Федором Бондарчуком возвращается

27 августа, в День российского кино, на СТС вернётся программа "Кино в деталях" с ведущим Фёдором Бондарчуком. Отвечать на вопросы в студии теперь будут не только звёздные гости, но и он сам.

Зрителей ждут новости из первых уст, эксклюзивные материалы, новые рубрики и их ведущие (сценарист Андрей Золотарёв, историк моды Анатоль Вовк и другие).

Первым гостем нового сезона станет знаменитый продюсер Сергей Сельянов, отметивший 70-летие и 33-летие своей кинокомпании СТВ. В интервью Бондарчуку он раскроет стоимость дилогии "Брат", поделится, готов ли "оживить" Сергея Бодрова с помощью искусственного интеллекта, и расскажет о новых проектах: сказке "Горыныч", драме "Лермонтов", комедии "(Не)искусственный интеллект" и киноэксперименте Евгения Сангаджиева "Космическая собака Лида".

В первых выпусках также появятся актрисы Ирина Старшенбаум, Стася Толстая и Евгения Леонова.

«Помню, когда программа только появилась в 2004-м, все обсуждали успех "Ночного дозора", который перевернул индустрию, — вспоминает Бондарчук. — С тех пор поменялись бюджеты и технические возможности, но мы всё так же экспериментируем и делаем то, что любим. Это и продолжим обсуждать с коллегами, которых поздравляю с профессиональным праздником»‎.

Программа впервые вышла на СТС в октябре 2004 года. В её студии побывали сотни российских и западных звёзд, в том числе Оливер Стоун, Даррен Аронофски, Дэниел Крэйг, Кристоф Вальц и Тиль Швайгер.