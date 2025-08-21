Кто снимет новую «Бесприданницу»

К созданию нового сериала по пьесе Александра Островского «Бесприданница» приступила компания «Марс Медиа». Как сообщается в пресс-релизе, режиссёром и автором идеи выступил Александр Стриженов («От 180 и выше», «Любовь-морковь»), сценарий он написал вместе с Ириной Павловой («Это было у моря», «Расплата»). Сюжет будет адаптирован под современные и актуальные темы, сохраняя при этом дух оригинального произведения.

© РИА Новости

«Знаменитые сюжеты всегда заканчиваются на самом интересном месте: в "Золушке" или "Алых парусах" в финале — счастливая свадьба, а то, как станут жить вместе принц и Золушка, Грей и Ассоль, мы никогда не узнаем, — говорит Александр Стриженов. — В "Бесприданнице" Островского с гибелью Ларисы закончилась только её история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к "уважаемым людям" придёт полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. Его "комплекс вины" — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш "великий сыщик", который станет бороться не за "красивую версию" и не за "громкое резонансное дело", а постарается добиться правды, — тоже окажется жертвой обстоятельств и "неписанных правил". Потому что правда неудобна всем, в том числе — и обществу».

Съемки сериала запланированы на лето 2026 года и пройдут в живописных местах Твери и Тверской области.

История любви и смерти Ларисы Огудаловой известна всем: пьеса Островского «Бесприданница» пользуется неизменной популярностью и постоянно присутствует в репертуаре театров всей страны. Драма неоднократно экранизировалась, причем в первый раз еще в 1912 году с Верой Пашенной в главной роли. Самыми известными версиями являются фильм Якова Протазанова 1936 года с Ниной Алисовой в роли Ларисы и Анатолием Кторовым в роли Паратова, а также картина Эльдара Рязанова «Жестокий романс» 1984 года с Ларисой Гузеевой и Никитой Михалковым, а также Андреем Мягковым в роли Карандышева.