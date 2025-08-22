Китай покажет фильм о тайконавтах на орбите

Премьера китайского фильма "Шэньчжоу-13", частично снятого на орбитальной станции КНР "Тяньгун", состоится 5 сентября. Картина выйдет в рекордно высоком разрешении 8K.

Как сообщает агентство Синьхуа, кинолента основана на реальных событиях и повествует о шестимесячной миссии восьмого пилотируемого космического корабля КНР "Шэньчжоу-13". В состав экспедиции вошли тайконавты (космонавты из КНР. - Прим. "РГ") Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. За более чем шесть месяцев пребывания на орбите им удалось установить сразу несколько национальных рекордов. В частности, тайконавты побили рекорд предыдущих экспедиций из КНР по длительности пребывания экипажа на околоземной орбите - команда провела на станции в общей сложности 183 дня. Другим достижением стал первый в истории выход женщины-тайконавта Ван Япин в открытый космос. Кроме того, китайские ученые провели две научные лекции в прямом эфире.

"Фильм, в основном рассказанный с точки зрения Ван Япин, демонстрирует невиданные ранее космические просторы и бытовые сцены жизни на борту космической станции. Будучи первым китайским космическим кинопроектом, он был полностью снят с использованием китайских камер с ультравысоким разрешением 8K", - говорится в заявлении Медиакорпорации Китая, которая анонсировала выход картины, выпустив дебютный трейлер.

Фильм покажет космические просторы и жизнь на борту космической станции.

Создатели киноленты обещают продемонстрировать уникальные кадры, снятые в космосе участниками экипажа. По их словам, зритель сможет ощутить повседневную жизнь тайконавтов на орбите. Интерес киноманов может также привлечь высокое качество киноленты. По заверениям создателей кинофильма, для съемок картины была проделана огромная работа. В частности, китайские инженеры разработали специальные камеры, предназначенные исключительно для съемок в космосе, которые затем были доставлены на орбиту. В итоге фильм выйдет в рекордном разрешении 8K, которое считается одним из самых высоких разрешений, доступных на сегодняшний день.

Китайская пилотируемая многомодульная орбитальная станция "Тяньгун" на данный момент является третьей в истории пилотируемой орбитальной станцией, уступая пальму первенства только уже не существующей советской станции "Мир" и Международной космической станции (МКС), эксплуатация которой, ориентировочно, должна завершиться в 2028 году, если ключевыми участниками проекта в лице "Роскосмоса" и NASA не будет принято решение о продлении срока ее службы.

Строительство "Тяньгун" началось в 2021 году и было завершено в рекордно короткие сроки к 31 декабря 2022 года. Станция расположена на низкой околоземной орбите - около 400 километров над Землей, ее общий вес составляет почти 70 тонн. "Тяньгун" способна одновременно вмещать экипаж до шести человек, ее общее жилое пространство достигает около 110 кубических метров. Власти КНР рассчитывают использовать станцию как минимум до 2038 года.