Представлен трейлер 13-го сезона «Футурамы»

Онлайн-кинотеатр Hulu представил первый трейлер 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового шоу выйдет в ночь на 16 сентября. В сезон войдёт 10 серий, которые станут доступны в день премьеры.

Согласно официальному синопсису, в новом сезоне научно-фантастического сериала робот Бендер начнёт сходить с ума. Кроме того, главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Культовый сериал «Футурама» транслировался с 1999 по 2003 год на канале Fox Network. После этого шоу возродили ещё на пять сезонов: оно выходило с 2008 года на Comedy Central. На Hulu мультсериал снова вернулся в 2023 году. Теперь стриминговый сервис планирует выпустить ещё как минимум один сезон проекта, однако и на нём авторы могут не остановиться.