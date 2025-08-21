Как отреагировал Белый дом на выходку «Южного парка»

Вышедший 21 августа новый эпизод «Южного парка» поиздевался над президентом США Дональдом Трампом. Мультсериал сделал несколько шуток о размере пениса Трампа, его взяточничестве и сексуальных связях с Сатаной, а также высказался о внутренней политике президента, раскритиковав его решение ввести в Вашингтон национальную гвардию. Белый дом уже высказался о мультсериале после похожих шуток в свой адрес в одной из недавних предыдущих серий. Об этом сообщило издание Variety.

«Южный парк» обвинил Трампа в коррупции

В третьем эпизоде 27 сезона один из старейших персонажей мультсериала, наркозависимое говорящее полотенце по имени Полотенчик отправляется в Белый дом, чтобы попросить у Трампа легализовать марихуану на территории всех Соединенных Штатов. В очереди из других просителей, выстроившихся перед Овальным кабинетом с дорогими подарками, были изображены руководитель Apple Тим Кук, глава Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг и владелец Amazon Джефф Безос. Все они дают президенту взятки и расхваливают размер его пениса.

Трамп в новом сезоне создан по образу другого старейшего персонажа «Южного парка» — Саддама Хусейна. Как и иракский лидер, американский президент раздевается, демонстрируя микроскопический пенис, залезает в постель к Сатане, а также отпускает сальные комментарии.

«Сатана, займемся сексом?» — мультяшный Дональд Трамп в сериале «Южный парк».

В последних эпизодах также высмеиваются ближайшие подчиненные Трампа, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, изображенный в виде зловещего ребенка, и министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, расстреливающая щенят и буквально теряющая собственное лицо. Комментируя свое появление в мультсериале, Вэнс не выразил разочарования.

«Что ж, вот и я наконец там оказался», — написал он в соцсетях.

Ноэм назвала пародию на себя жалкой, подчеркнув, что создателям мультсериала не следует высмеивать женщин за внешний вид.

«Так делают только либералы и экстремисты, — заявила она. — Хотите раскритиковать мою работу — милости просим, но они явно не могут этого сделать, а потому прибегают к таким жалким приемам».

27 сезон «Южного парка» побил рекорды просмотров

Предыдущий, второй эпизод мультсериала привлек 6,2 миллиона зрителей в первые три дня после премьеры. В серии высмеивалась антииммиграционная политика Белого дома. Телеканал Comedy Central заявил, что по числу положительных отзывов «Южный парк» побил собственный рекорд от 2018 года.

В первой серии нового сезона гиперреалистично изобразили обнаженного Трампа

В финале первой серии 27 сезона, релиз которой состоялся в конце июля, был продемонстрирован сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором гиперреалистично изображенный Трамп бредет по пустыне, сбрасывая с себя одежду, пока закадровый голос рассказывает о его отваге и целеустремленности.

В финале ролика обнаженный Трамп лежит на земле, а из-за его огромного живота выглядывает пенис с глазами. Звучит фраза:

«Его пенис крошечный, но его любовь к нам огромна!»

Пародия на президента США удостоилась ответа Белого дома

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс, комментируя первый эпизод сезона, назвала «Южный парк» «20 лет назад вышедшим из моды третьесортным шоу». По ее словам, мультсериал «выдает банальные идеи, отчаянно пытаясь привлечь к себе внимание».

Создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун в ответ на реакцию Белого дома заявили, что приносят глубочайшие извинения.