В чем уникальность фильма «Женя, Женечка и "Катюша"»

21 августа 1967 года состоялась премьера фильма Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «Катюша». На фоне военных действий разворачивается романтическая комедия: юный интеллигент Женя Колышкин попадает в нелепые ситуации, спасается от ужасов войны, романтизируя окружающую действительность, и переживает первую любовь. В фильме снимались Олег Даль, Галина Фигловская, Марк Бернес, также в кадре появился соавтор сценария Булат Окуджава.

© Кадр из фильма

21 августа 1967 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Женя, Женечка и «Катюша» по сценарию режиссёра Владимира Мотыля и поэта Булата Окуджавы. Это лирическая трагикомедия в обстановке военных лет.

Главный герой Женя Колышкин — столичный интеллигентный юноша, попавший на фронт Великой Отечественной. Он постоянно оказывается в нелепых ситуациях, однако пытается романтизировать действительность и представляет себя благородным рыцарем. Его дамой сердца становится связистка Женечка Земляникина: поначалу она кажется суровой и серьёзной, однако в итоге отвечает на чувства Колышкина.

Судьба фильма сложилась непросто: режиссёр был отстранён от профессиональной деятельности, а лента долго шла «третьим экраном». Однако стараниями создателей и зрителей она добралась до широкого проката и вошла в число классических фильмов.

«Фильм Владимира Мотыля абсолютно новаторский. В первую очередь это новый язык, соединяющий поэзию, юмор, романтизм, драматизм. Цветной фильм о войне подчёркивает трагизм Великой Отечественной. Фильм получил "третий экран" в силу нового языка: вместо суровой достоверности военной истории — поэтическая и трагическая история о несовместимости войны и любви», — объяснила в беседе с RT доцент Уральского федерального университета, член Союза кинематографистов Лилия Немченко.

От «Кюхли» до Великой Отечественной войны

В начале 1960-х режиссёр Владимир Мотыль заявил о себе лентой «Дети Памира», отмеченной Госпремией Таджикиской ССР, и получил звание заслуженного деятеля кино республики. Он планировал снять фильм по книге Юрия Тынянова «Кюхля» о декабристе и друге Александра Пушкина Вильгельме Кюхельбекере.

Однако руководство «Мосфильма» не принимало сценарные заявки, чиновники сочли сюжет опасным. Тогда режиссёр обратил внимание на публикации с подачи Главного политического управления Советской армии: в прессе сетовали на отсутствие комедий военной тематики, которые создали бы позитивный образ армии среди молодёжи.

Мотыль был поклонником творчества поэта и писателя-фронтовика Булата Окуджавы, в частности ему нравилась автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр» об интеллигенте на войне. Режиссёр обратился к Окуджаве с подробной сценарной заявкой, где обозначил всех персонажей, и литератор даже удивился, что Мотылю понадобился соавтор. Тот пояснил: ему был необходим фронтовой опыт Окуджавы, поскольку он сам не был на войне.

Они работали над сценарием параллельно в ялтинском доме писателей. Владимир Мотыль отвечал главным образом за развитие действия. Окуджава добавлял автобиографические детали, писал некоторые диалоги. Вместо сражений авторы сосредоточились на характерах.

«Меня не интересовали баталии. — Гораздо важней представлялось проникнуть во внутренний мир героев», — рассказывал позже Владимир Мотыль.

Некоторые детали были навеяны реальными событиями. Так, Булат Окуджава во время войны симпатизировал девушке-связистке. Сцену несостоявшейся встречи Жени и Женечки на Балтике Владимир Мотыль создал на основе своих воспоминаний. Когда режиссёр был ребёнком, его отец и мать разминулись на железнодорожной станции и упустили шанс повидаться в последний раз перед отправкой в ссылку.

Курьёзную историю о красноармейце, который нёс посылку к Новому году и попал в расположение немцев, авторы позаимствовали из газет. Однако реальный герой сохранял свою историю в тайне почти до конца войны.

Владимир Мотыль также отразил свой опыт в картине. После окончания Великой Отечественной войны он оказался в военном лагере, где молодых людей готовили к возможной войне с Японией. Некоторые события, а также переживания, режиссёр использовал при создании образа Жени Колышкина.

«По сути, "Женя, Женечка и 'Катюша'"» — это был первый фильм, который пробил дорогу в абсолютно новое направление, видение того, какой должна быть картина о войне. Оказывается, что военные — это обычные люди, не лишённые человеческих слабостей, которые могут влюбиться, которые могут выпить на Новый год, которые могут подраться. Это было, конечно, очень смело для того времени», — отметил в беседе с RT киножурналист Роман Григорьев.

Поэтому запустить фильм в производство оказалось непросто. На «Мосфильме», а позже и «Ленфильме», руководству не понравился печальный финал. Помог случай. Владимир Мотыль узнал, что во время выдвижения его ленты «Дети Памира» на Ленинскую премию партийный деятель Филипп Ермаш (в дальнейшем — председатель Госкино) заявил, что якобы ленту фактически сделал Лев Кулиджанов.

Маститый режиссёр на деле был художественным руководителем картины, а его имя в титрах понадобилось для доказательств благонадёжности творческого коллектива. Встретив Ермаша, Мотыль в частной беседе припомнил ему эту клевету, обещал обратиться в ЦК и привлечь свидетелей — Вениамина Каверина и председателя Комитета по Ленинским и Государственным премиям Николая Тихонова. Ермаш, опасаясь скандала, способствовал запуску нового фильма «Женя, Женечка и «Катюша» в производство.

Лента снималась на базе Третьего творческого объединения «Ленфильма», которое считалось наиболее либеральным.

«Полковник, похожий на Бернеса»

Из троицы центральных персонажей проще всего оказалось найти актёра на роль Захара Косых: Михаила Кокшенова утвердили с первой пробы. Его внешние данные полностью соответствовали представлениям авторов. Молодой актёр отличался высоким ростом и большим весом, что было особенно заметно на контрасте с его будущим партнёром по площадке Олегом Далем.

Также для соответствия образу Кокшенов ходил в кабаки, слушал речь завсегдатаев и позже использовал колоритную речь, чтобы расцветить фразы своего героя.

Одним из кандидатов на роль Жени Колышкина был Бронислав Брондуков. Владимир Мотыль же имел в виду Олега Даля — ещё с тех времён, когда планировал снять ленту о Кюхельбекере. Даль в большей степени походил на героя духовно, чем внешне, однако именно это стало решающим фактором. Артисту сложно было сосредоточиться на пробах из-за личных проблем, но с третьей попытки он сыграл нужный фрагмент блестяще.

Роль Женечки сначала досталась Наталье Кустинской: так решил партком и начальство «Ленфильма». С ней отсняли все летние эпизоды на натуре. Однако Владимир Мотыль категорически отказался работать с актрисой дальше. По его мнению, Кустинской не хватало жёсткости и даже грубости, чтобы убедительно сыграть фронтовую связистку. Но в фильм вошли кадры, где актриса снята общим планом.

Галина Фигловская была выпускницей Щукинского училища, однако её карьера ни в театре, ни в кино не сложилась. Она работала на оборонном заводе в Подольске, и к поискам пришлось подключить даже спецслужбы. Сценарий будущего фильма Фигловской понравился, а Булат Окуджава отметил, что она действительно похожа на фронтовичку.

Окуджава прописал в сценарии небольшую роль специально для знаменитого артиста Марка Бернеса. Герой так и обозначался: «Полковник, похожий на Бернеса». Эта работа стала одной из последних в фильмографии актёра. И озвучивал персонажа другой актёр — Григорий Гай.

Эпизодические роли немцев исполнили студенты Ленинградского университета, которые приехали на учёбу из ГДР.

Фильм снимали в Калининграде, а также в окрестных городах и посёлках: Знаменске, Янтарном, Окунёвке и Поваровке. В кадре можно увидеть развалины калининградского кафедрального собора и замка, а также городскую биржу — на стене этого здания написали фамилию Женечки после гибели героини. Съёмочная группа работала и в Ленинградской области, в частности — в Петергофе.

Отдельным украшением фильма стала композиция «Капли датского короля». Мелодию к стихотворению Булата Окуджавы написал композитор Исаак Шварц. Он утверждал, что «извлёк» музыку из самого стихотворения. Окуджаве песня понравилась, и он исполнил её сам. Бард появился и в кадре, сыграв эпизодическую роль.

«Понравилась своей новизной»

Готовой картине оказалось непросто добраться до зрителя. Эксперты жёстко критиковали ленту в прессе, называли «идеологически вредной». Поначалу фильм «Женя, Женечка и «Катюша» выпустили в ограниченный прокат — «третьим экраном».

«Третий экран в советское время получали картины неоднозначные по форме и содержанию. В то время было не принято выпускать их сразу на большой экран — в залы-тысячники. Картина "Женя, Женечка и 'Катюша'" шла в сельских клубах, домах отдыха, на экранах небольших площадок, чтобы "обкатать" её — употребим это современное слово — и посмотреть, каким будет отклик у зрителя. И будет ли вообще. Но, как выяснилось, картина понравилась как раз своей новизной, свежим и современным подходом к теме войны. А её было принято освещать строго в определённых рамках, не заигрывая с форматом мелодрамы», — объяснил Роман Григорьев.

Владимир Мотыль нашёл нестандартное решение, чтобы попытаться изменить ситуацию. Он привёз копии фильма морякам, которые служили в Мурманске и на Балтике: во флоте были популярны песни Булата Окуджавы, и режиссёр надеялся, что моряки оценят и ленту по сценарию любимого поэта. Расчёт оправдался, и Мотыль попросил командиров написать положительные рецензии на картину.

Отзывы военных он приложил к телеграмме на имя Председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Тот посмотрел фильм и решил, что «Женя, Женечка и «Катюша» может принести кинотеатрам неплохие сборы. Разрешение на широкий прокат было получено и фильм увидели более 24,5 млн человек.