«Приходится с этим смириться». Режиссер рассказал о «Докторе Динозавров»

Режиссер и сценарист мультфильма «Доктор Динозавров» Максим Волков заявил, что доволен своей работой.

© Кадр из трейлера

В четверг в Москве в киноцентре «Октябрь» прошла официальная премьера мультфильма «Доктор динозавров».

Естественно, сценарий приходилось дорабатывать. Если сценарий написан меньше чем 40 раз, то это что‑то неудачное, как правило. Редко получается всё с самого первого черновика. Правки всегда есть. И финальные правки вносятся, когда заканчивается монтаж фильма. Далее идет так называемый постпродакшн.

Увидев итоговый результат, появляется желание вносить какие‑то правки или наоборот, что‑то тяжело убирать?

— В какой‑то момент, положа руку на сердце, приходится с этим смириться. Но часто бывает так, что ты привык к каким‑то вещам и потом оказывается, что без них, может быть, даже лучше. Но сейчас всё идеально.

Какой путь проделывает главный герой?

— Главный герой проделывает путь, с которым сталкивается каждый подросток. Ему приходится взрослеть. Как именно это делает — лучше посмотреть в кино и убедиться своими глазами, услышать своими ушами, — передает слова Волкова корреспондент «Матч ТВ».

Мультфильм выйдет во всероссийский прокат 28 августа. Дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром‑Медиа»).