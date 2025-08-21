В РФ покажут историческую драмеди «Цвета времени»

Компания Russian Report поделилась трейлером и постером франко-бельгийской комедийно-исторической драмой "Цвета времени" (La venue de l'avenir) - фильма-участника внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля.

В основе сюжета - трогательная история о почти незнакомых людях, связанных лишь дальним родством, которые отправляются в прошлое (в Париж 1895-го, эпоху изобретений и культурной революции) и впоследствии становятся настоящей семьей.

Одну из главных ролей исполнила Сюзанн Линдон, дочь знаменитых актёров Венсана Линдона и Сандрин Киберлен ("Случай с фортепьяно"), а также Вассили Шнайдер ("Граф Монте-Кристо"), Филлипин Леруа Больё ("Эмили в Париже") и Венсан Перес ("Фанфан Тюльпан").

Режиссёр и соавтор сценария - обладатель премии "Сезар" Седрик Клапиш ("Испанка", "Париж", "Шагни вперед") - называет эту работу самой амбициозной в своей жизни.

В российский прокат лента выходит 25 сентября 2025 года.