В Петербурге откроется международный кинофестиваль

Шестой международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF) откроется в Санкт-Петербурге 22 августа показом новой картины Фархата Шарипова "Эвакуация". В программе - несколько десятков кинопоказов, заседание руководителей киноорганизаций стран СНГ, питчинг фильмов для совместного кинопроизводства и другие события, сообщили организаторы.

"У нас конкурс в 2025 году очень обширный - несмотря на то, что фестиваль будет проходить всего три дня. В основном конкурсе в 2025 году отметятся картины из Индии и из Китая - впервые. Нам кажется это развитие очень естественным: крепнут связи между кинематографистами, между зрителями, создаются культурные и творческие мосты, от чего выигрывают абсолютно все", - рассказала программный директор фестиваля Марина Озеренчук на пресс-конференции в ТАСС в преддверии открытия.

В игровом конкурсе участвуют восемь кинокартин: "Элизиум" Прадипа Курбы (Индия) - обладатель "Золотого Георгия" 47-го Московского международного кинофестиваля, на LEFF состоится его второй показ в России и первый в Петербурге; военная драма "Эвакуация" (Казахстан), созданная к 80-летию Великой Победы, обладатель спецприза жюри ММКФ; фильм Аюба Шахобиддинова "В поисках весны" (Узбекистан); две картины российских режиссеров - "Будь по-моему" Андрея Носкова и "Догги" Вячеслава Росса; "Жизнь прекрасна" Далера Рахматова (Таджикистан); "Сделка на границе" Дастана Жапара Рыскелди (Киргизия) и фильм "Чанъань, Сиань" режиссера Чжан Чжуна (Китай).

В неигровом конкурсе также участвуют восемь картин от режиссеров из России и Белоруссии. В конкурсе студенческого фильма Lendoc Start, который пройдет на фестивале второй раз, представлены 12 работ из России, Киргизии, а также совместные проекты творческих команд с участниками из киновузов сразу нескольких стран. Частью программы LEFF станут Дни кино стран СНГ, организованные совместно с "Роскино". Кинопоказы будут бесплатными для зрителей, для их посещения нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Встреча кинематографистов и питчинг проектов

В день открытия LEFF в Мариинском дворце состоится заседание глав киноорганизаций стран СНГ при участии представителей Министерства культуры РФ и "Роскино". Среди гостей традиционно ожидаются кинематографисты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Республики Беларусь, Индии и Китая.

Также 22 августа на фестивале состоится круглый стол, посвященный новым форматам кинообразования, где совместно со школой дизайна Высшей школы экономики будет представлен проект образовательных курсов по сценарному мастерству. "Он "заточен" на практическую плоскость, и мы хотим, чтобы наши будущие студенты разрабатывали сценарии действительно так, как это делается, когда проект будет запущен в производство. Плюс мы от киностудии дадим наши приоритетные темы и надеемся, что получим те сценарии, которые впоследствии у нас пойдут в производство", - отметила креативный продюсер фестиваля Мария Анипченко.

На фестивале 23 августа пройдет питчинг кинопроектов для совместного производства. "Проекты очень разные: там есть и документальное кино, и игровое", - добавила Анипченко. Среди поступивших заявок - фильм о группе "Пикник", который представит Алина Шклярская, дочь фронтмена коллектива Эдмунда Шклярского.

Среди членов жюри фестиваля - легендарный советский кинорежиссер Али Хамраев, сценарист Олег Сироткин, режиссер Илья Желтяков, завкафедрой кинооператорского искусства ГИКИТ Николай Волков, главный редактор "НМГ док" Юлия Засько, президент кинопрокатной компании "Карропрокат" Алексей Рязанцев, а также председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич.

Фестиваль LEFF будет проходить по 24 августа. Его мероприятия пройдут на киностудии "Лендок", в кинотеатрах "Родина", "Дом кино" и "Аврора", в Капелле и на "Ленфильме". Проект создан открытой киностудией "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура" и в этом году проходит при поддержке Министерства культуры РФ и комитета по культуре Санкт-Петербурга.