Продюсер «Мастера и Маргариты» рассказал об успехах в зарубежном прокате

Картина "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина собрала в зарубежном прокате €1,5 млн за I квартал 2025 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер картины Игорь Толстунов на полях фестиваля дебютного и короткометражного кино "Короче".

© Кадр из фильма

"По абсолютной величине сборы, наверное, не очень велики. За первый квартал 2025 года фильм собрал около €1,5 млн. Показы идут примерно на 80 площадках сразу, в том числе во Франции, Германии, Италии", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что картину показывают во всех крупных европейских странах, а также в Латинской Америке и Африке.

"У нас нет прав только на англоязычную версию [фильма], поэтому "Мастер" не выходил в англоязычном варианте", - добавил Игорь Толстунов.

Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова вышел в прокат 25 января 2024 года. Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд.

Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа. Картина была признан лучшей на 38-й национальной кинематографической премии "Ника" и получил награды во всех семи номинациях, в которых участвовал. Она была выпущена в мировой прокат.