Вышел первый тизер мультсериала Splinter Cell от Netflix

Компания Netflix опубликовала первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch. В ролике показали Сэма Фишера в его узнаваемом виде.

© Чемпионат.com

Сценаристом проекта выступил Дерек Колстад, один из создателей популярной франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в роли опытного наёмника. Фишера озвучил голливудский актёр Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере, который заметно постарел, но при этом не утратил свою хватку.

Премьера Splinter Cell: Deathwatch состоится 14 октября только на Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.