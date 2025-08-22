Джош О’Коннор планирует ограбление в трейлере «Вдохновителя»

Трейлер фильма «Вдохновитель» (Mastermind) представил 21 августа 2025 года видеосервис Mubi. Главные роли в картине режиссера и сценариста Келли Райхардт («Первая корова», «Появление») сыграли Джош О’Коннор, Алана Хаим, Джон Магаро, Хоуп Дэвис, Билл Кэмп, Гэби Хоффманн, Аманда Пламмер, Эли Гелб, Коул Доман, Хавион Аллен, Мэттью Махер, Рензи Фелиз и другие.

Действие разворачивается в тихом уголке Массачусетса примерно в 1970 году. История повествует о Джей Би Муни (О’Коннор), безработном плотнике, ставшем вором-любителем произведений искусства, который планирует своё первое крупное ограбление. Когда всё идёт наперекосяк, его жизнь рушится.

Премьера «Вдохновителя» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, а в октябре Mubi выпустит фильм в мировой прокат.