Стартовал второй сезон сериала «Миротворец»

Чемпионат.com

Сегодня на HBO Max начали показывать второй сезон сериала «Миротворец». Для просмотра доступен первый эпизод из восьми. Вторая серия выйдет 29 августа.

В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

События второго сезона разворачиваются уже после сюжета «Супермена». За оба проекта отвечает Джеймс Ганн — создатель «Стражей Галактики» и ныне глава киновселенной DC. Он лично занимается «Миротворцем», поэтому планка качества у шоу высокая.

