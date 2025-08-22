Будут ли новые фильмы DC выходить в онлайне так же быстро, как «Супермен»

В недавнем интервью режиссёр Джеймс Ганн рассказал, что новые фильмы DC не выйдут в онлайне так же быстро, как это произошло с «Суперменом». Ленту про Человека из стали Ганн решил выпустить раньше из-за старта второго сезона «Миротворца.

По словам Ганна, он не хочет, чтобы люди привыкали к формату, когда фильм выпускают даже меньше чем через два месяца после старта проката, особенно успешного проката.

В следующие разы прокат будет длиннее. Не хочу, чтобы люди к такому привыкали. Только из-за «Миротворца» я позволил выйти фильму в цифре сейчас.

К слову, первая серия второго сезона «Миротворца» вышла сегодня утром и доступна для просмотра.