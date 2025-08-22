Появились новые фото и постер фильма «Секс в СССР»

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал новые промо-материалы своего ожидаемого проекта "Секс в СССР" с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой.

© Российская Газета

Документальный фильм расскажет об интимной жизни советской эпохи и о её наследии сегодня. В ленте прозвучат подлинные истории очевидцев, там выступят эксперты, будут и художественные сцены.

Среди экспертов проекта: историк Лев Лурье, бывший советский участковый Евгений Вышенков, специалист по советской медицине и преподаватель Высшей школы экономики Павел Васильев, секс-блогер Арина Холина, этнограф и автор книги "Интимная Русь" Наталья Серёгина.

О своём опыте расскажут работавшая в нелегальной советской "секс-индустрии" Юлия Иванова, экс-сотрудница "Мосресторантреста" Антонина Медведева, "дит международной любви" Иван Траоре, сельская жительница Татьяна Смирнова - родилась и выросла в сельской местности.

© Постер

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

Фильм покажут на фестивале Original+Doc ("РГ" - генеральный партнёр смотра), даты онлайн-премьеры пока нет.