Появились свежие кадры пятого сезона «Убийств в одном здании»

Hulu опубликовала свежие кадры пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». На них среди прочих можно увидеть Кристофа Вальца («Бесславные ублюдки»).

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Пятый сезон «Убийств в одном здании» начнут показывать с 9 сентября.