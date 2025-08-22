The Hollywood Reporter назвал 25 лучших фильмов про спорт

25 лучших фильмов про спорт от The Hollywood Reporter
Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило большой список из лучших спортивных фильмов в истории. В топ попали в основном бейсбольные драмы, однако в нём также нашлось место знаменитым картинам, вышедшим в XXI веке.
Так, лидером топа стал «Бешеный бык» — культовый фильм про бокс Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро. На втором месте оказались «Баскетбольные мечты» об Артуре Эджи и Уильяме Гейтсе и об их поисках славы в НБА. Замкнул тройку «Когда мы были королями» про Мохаммеда Али.
Среди более известных фильмов культовый «Рокки» с Сильвестром Сталлоне занял восьмую строчку, «Человек, который изменил всё» с Брэдом Питтом оказался на 21-м месте, а оскароносная «Малышка на миллион» Клинта Иствуда — на 23-й позиции.
25 лучших фильмов про спорт от THR
- «Бешеный бык» (1980)
- «Баскетбольные мечты» (1994)
- «Когда мы были королями» (1996)
- «Дархэмские быки» (1988)
- «О. Джей: Сделано в Америке» (2016)
- «Уходя в отрыв» (1979)
- «Восемь выходят из игры» (1988)
- «Рокки» (1976)
- «Добейся успеха» (2000)
- «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1962)
- «Их собственная лига» (1992)
- «Белые люди не умеют прыгать» (1992)
- «Сахар» (2008)
- «Офсайд» (2006)
- «Бильярдист» (1961)
- «Соберись перед прыжком» (2018)
- «Команда из штата Индиана» (1986)
- «Любовь и баскетбол» (2000)
- «Личный рекорд» (1982)
- «Жирный город» (1972)
- «Человек, который изменил всё» (2011)
- «Удар по воротам» (1977)
- «Малышка на миллион» (2004)
- «Претенденты» (2024)
- «Несносные медведи» (1976).