The Hollywood Reporter назвал 25 лучших фильмов про спорт

Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило большой список из лучших спортивных фильмов в истории. В топ попали в основном бейсбольные драмы, однако в нём также нашлось место знаменитым картинам, вышедшим в XXI веке.

Так, лидером топа стал «Бешеный бык» — культовый фильм про бокс Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро. На втором месте оказались «Баскетбольные мечты» об Артуре Эджи и Уильяме Гейтсе и об их поисках славы в НБА. Замкнул тройку «Когда мы были королями» про Мохаммеда Али.

Среди более известных фильмов культовый «Рокки» с Сильвестром Сталлоне занял восьмую строчку, «Человек, который изменил всё» с Брэдом Питтом оказался на 21-м месте, а оскароносная «Малышка на миллион» Клинта Иствуда — на 23-й позиции.

25 лучших фильмов про спорт от THR