25 лучших фильмов про спорт от The Hollywood Reporter

Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило большой список из лучших спортивных фильмов в истории. В топ попали в основном бейсбольные драмы, однако в нём также нашлось место знаменитым картинам, вышедшим в XXI веке.

The Hollywood Reporter назвал 25 лучших фильмов про спорт
Так, лидером топа стал «Бешеный бык» — культовый фильм про бокс Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро. На втором месте оказались «Баскетбольные мечты» об Артуре Эджи и Уильяме Гейтсе и об их поисках славы в НБА. Замкнул тройку «Когда мы были королями» про Мохаммеда Али.

Среди более известных фильмов культовый «Рокки» с Сильвестром Сталлоне занял восьмую строчку, «Человек, который изменил всё» с Брэдом Питтом оказался на 21-м месте, а оскароносная «Малышка на миллион» Клинта Иствуда — на 23-й позиции.

  1. «Бешеный бык» (1980)
  2. «Баскетбольные мечты» (1994)
  3. «Когда мы были королями» (1996)
  4. «Дархэмские быки» (1988)
  5. «О. Джей: Сделано в Америке» (2016)
  6. «Уходя в отрыв» (1979)
  7. «Восемь выходят из игры» (1988)
  8. «Рокки» (1976)
  9. «Добейся успеха» (2000)
  10. «Одиночество бегуна на длинную дистанцию» (1962)
  11. «Их собственная лига» (1992)
  12. «Белые люди не умеют прыгать» (1992)
  13. «Сахар» (2008)
  14. «Офсайд» (2006)
  15. «Бильярдист» (1961)
  16. «Соберись перед прыжком» (2018)
  17. «Команда из штата Индиана» (1986)
  18. «Любовь и баскетбол» (2000)
  19. «Личный рекорд» (1982)
  20. «Жирный город» (1972)
  21. «Человек, который изменил всё» (2011)
  22. «Удар по воротам» (1977)
  23. «Малышка на миллион» (2004)
  24. «Претенденты» (2024)
  25. «Несносные медведи» (1976).