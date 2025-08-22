Костюм Человека-паука из трилогии с Тоби Магуайром выставили на аукцион

Организаторы грядущего большого аукциона Propstore в Лос-Анджелесе раскрыли некоторые позиции будущего мероприятия. Одним из главных предметов ивента станет костюм Человека-паука из фильмов Сэма Рейми — его Тоби Магуайр носил на съёмках второй и третьей частей в середине 2000-х.

© Чемпионат.com

Стартовая цена комплекта составит $ 50 тысяч (около 4 млн рублей), сами организаторы планируют выручить за костюм около $ 200 тысяч (около 16 млн рублей). Отмечается, что именно этот костюм чаще всего использовался на съёмках культовых фильмов.

Этот костюм использовался во время производства «Человека-паука 2» и «Человека-паука 3» и, как известно, активно применялся на съёмочной площадке. Это первый использованный в фильме костюм Тоби Магуайра в «Человеке-пауке», когда-либо выставленный на аукцион Propstore. Это очень редкий и очень желанный предмет из трилогии о Человеке-пауке для всех фанатов персонажа. Костюм воплощает в себе технические инновации и визуальное наследие новаторской франшизы Сэма Рэйми.

Большой аукцион в Лос-Анджелесе пройдёт 4 сентября.