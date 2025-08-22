Напарником «Следопыта» Андрея Федорцова станет корги

Премьерный показ сериала «Следопыт» начнёт Пятый канал 24 августа 2025 года. В эфир выйдет сразу 12 эпизодов. Главную роль в ироническом детективе сыграл Андрей Федорцов. Его герой Максим Охлопков родился в Петербурге, служил на границе, где научился обращаться со служебными собаками и освоил приемы рукопашного боя. После армии окончил академию по специальности «Лесное дело» и с тех пор работал старшим егерем в лесничестве Псковской области. Он привык отвечать за свои поступки. К деньгам относится спокойно, не тратит на ерунду и всегда одолжит другу последние. Охлопков говорит только правду, даже если она вредит ему самому.

© Постер

Главная проблема Макса – его принципиальность. Именно она и стала причиной конфликта с местным мэром. Сын чиновника решил поохотиться с друзьями в заповеднике, а егерь помешал его планам. Подкупленный следователь обвиняет Макса в нанесении сыну главы города Владу телесных повреждений средней тяжести и краже ружья. В итоге мэр увольняет егеря из лесничества с «волчьим билетом».

Охлопков отправляется в родной Петербург и селится в коммунальной квартире своей тётки, которая воспитала его. В день приезда на глазах у Макса из окна квартиры выпадает сосед по лестничной площадке. Полиция списывает гибель профессора на несчастный случай. Бывший егерь не соглашается с такими выводами и начинает собственное расследование. Приятель Охлопкова, полковник Шатров, был впечатлен поисковым талантом Макса и предложил ему работу в своем убойном отделе. Верным другом и помощником новоиспеченному оперативнику становится пес тётки - вельш-корги пемброк по кличке Тюбик, а за кадром – Шкипер.

Для собаки съемки в сериале стали кинодебютом. А потому каждый день питомец получал домашнее задание для следующей смены: научиться кувыркаться, подносить зонтик, прыгать, кружиться. Специально для съемок для четвероногого артиста сшили несколько костюмов: забавного хот-дога, гавайскую рубашку и шлейку с нашивками «полиция», в которой пес выезжал на места преступлений.

Максим вместе с Тюбиком раскроют не одно загадочное преступление. Тюбик охотно идет по следу, находит улики, хорошо чувствует нарушителей и как детектор лжи по-собачьи помечает им ботинки. А лейтенант Охлопков благодаря острому уму и вниманию к деталям легко выстраивает из мелочи версию, которая потом и приводит к успеху.

Эфир в 11.10. Всего в проекте 32 серии.