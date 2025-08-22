Режиссер Разыков рассказал о пользе кинофестивалей и документального кино

ХХ Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова пройдет в Сочи с 10 по 17 ноября 2025 года. На мероприятии готовится особая программа к 80-летию Великой Победы и собственному 20-летию. Фестиваль объединит документалистов России и мира, снимающих кино о победах. Одним из них станет кинорежиссер, сценарист Юсуп Разыков, любезно согласившийся рассказать заместителю главного редактора информационного агентства «ИнтерМедиа» Наталии Галиуловой, зачем нужны кинофестивали, чем так ценно документальное кино, и о своих работах на стыке жанров.

НГ: Юсуп Сулейманович, расскажите, для чего, на ваш взгляд, киноиндустрии нужны кинофестивали?

ЮР: На любом фестивале мы смотрим фильмы, обсуждаем их, общаемся друг с другом. Любой фестиваль — это форма общения, и он тем ценнее, чем более интересных кинематографистов привлекает.

НГ: Отличаются ли в этом смысле фестивали игрового и документального кино?

ЮР: Документальное кино – это взгляд художника на реальные происходящие события. Многие из таких работ, к сожалению, нельзя увидеть ни по телевизору, ни тем более в кинотеатрах, но они они раскрывают всю суть наших дней, они должны находить свой путь к заинтересованному зрителю.

Поэтому я сам регулярно бываю на «Победили вместе», и жену свою приобщил. Мы дома постоянно смотрим документальные телевизионные программы, но в них не хватает чего-то живого, а в кино все это есть. Когда есть выбор, я больше стремлюсь смотреть документальное кино, чем игровое. Актуальность документального кино ни с чем не сравнишь.

НГ: Какие проекты вам запомнились больше всего?

ЮР: Румынский фильм режиссера Раду Жуде на стыке документального и игрового кино «Вторая казнь маршала Антонеску». Хронометраж – всего 6 минут, но насколько они получились емкими – не передать словами!

Еще был незабываемый цикл документальных фильмов о Донбассе, причем еще до начала СВО.

НГ: Есть ли у вас сейчас в работе собственные документальные проекты?

ЮР: В свое время я снял пять фильмов про православное христианство для цикла «Планета православия». Это был мой первый подобный опыт, и, думаю, он не будет последним.

Для документального кино важно, чтобы режиссер был свидетелем событий, и, чтобы осуществить некоторые мои задумки, мне, видимо, надо будет поехать в Крым, где в последнее время происходят прекрасные изменения.

Еще я хотел бы снять документальный фильм о людях из ДНР. Это было бы очень интересно, потому что республика сейчас находится в стремительном движении навстречу ценностям населения. Я бы хотел рассказать о героях – даже не военных, а людей, которых освободили этот регион. Сколько там героев, которым люди благодарны. Это невероятно!

НГ: Из игрового кино что у вас в работе сейчас?

ЮР: Сейчас я больше преподаю, чем снимаю сам, у меня мастерская в филиале ВГИКа в Ташкенте. В этом году студенты снимают документальные фильмы по моему заданию.

Еще я очень много пишу сценариев для художественного кино и сериалов, основанных на событиях российской истории.

В свое время я делал сценарий для сериала “Екатерина”, и настолько погрузился в материалы той эпохи, что меня стали считать в ней специалистом.

НГ: Какие из этих проектов вы можете особо выделить?

ЮР: В основном это биографические проекты, действие которых происходит в конце XVIII, начале XIX веков.

Я написал сценарий про адмирала Федора Ушакова очень необычный. Он не про работу на флоте, а про его духовную жизнь – посвящен тому периоду в его жизни, когда он рассорился с Александром I и уехал к себе в Алексеевку, в Темниковский уезд. Это 150 километров от столицы Мордовии.

Еще у меня в работе боевик про российско-китайские отношения – там есть очень интересные исторические параллели.

Самый трудоемкий из текущих проектов – сериал на 100 эпизодов про Смутное время, первую русскую царицу Марину Мнишек и Лжедмитрия I.

НГ: Звучит очень монументально, как будто «Игра Престолов», но на основе реальных событий.

ЮР: Смутное время – это всего 15 лет в российской истории, но они действительно очень насыщенные. В одном полнометражном фильме такое никак не уместить. Но, в отличие от «Игры Престолов», концовку мы все уже знаем – на престол взойдет первый Романов. Альтернативной истории в этом сериале не будет.

НГ: Похоже, что вас больше всего интересует кино на стыке игрового и документального?

ЮР: Да, его всегда особенно интересно смотреть. К тому же у меня много-много друзей, и Аня Яновская, и Ваня Твердовский, которые снимают подобные картины. Дело даже не в патриотизме и не в православной составляющей – просто их работы сделаны так, как как я люблю.

НГ: Чего ожидаете от юбилейного ХХ фестиваля «Победили вместе»?

ЮР: Как всегда, интереснейшей конкурсной программы и встречи с единомышленниками. Очень ценю то, что Валерий Давыдович (Рузин, руководитель проекта. – Прим. авт.) столько лет сохраняет и приумножает пул людей, преданных идее фестиваля.

Международный фестиваль им. Владимира Меньшова «Победили вместе» – один из крупнейших международных смотров документального кино в России, привлекающий ежегодно свыше полутысячи заявок из более чем 45 стран мира.

Организаторы – Ассамблея народов мира, Евразийская Академия телевидения и радио, коммуникативная группа «Интеллектуальный ресурс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и при содействии Администрации города Сочи.