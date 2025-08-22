На Netflix вышел мультсериал «Короче говоря» от создателя «Коня БоДжека»

22 августа состоялась премьера мультсериала «Короче говоря» — нового оригинального проекта Netflix. Все 10 эпизодов уже можно посмотреть с русской озвучкой.

Сюжет шоу рассказывает сразу о нескольких годах жизни неблагополучной семьи. Герои должны будут преодолеть длительные поездки и попытаться не рассориться друг с другом окончательно. Жизнь конфликтующих двух братьев и сестры будет показана в трёх временных линиях.

Создателем «Короче говоря» выступил Рафаэль Боб-Ваксберг — автор знаменитого мультсериала «Конь БоДжек». Проект получил 87 баллов на агрегаторе Metacritic: критики хвалят сериал за меланхоличную атмосферу, проработанных персонажей и необычный визуальный стиль.

