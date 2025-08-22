Режиссер сериала по «Бесприданнице» Островского раскрыл детали проекта

Александр Стриженов рассказал НСН, что в сериале по «Бесприданнице» пьесу Александра Островского представят в виде ретроспективы.

© unsplash

Александр Островский является великим драматургом, и новая экранизация его пьесы «Бесприданница» представит беспристрастное расследование убийства Ларисы Огудаловой, заявил в беседе с НСН режиссер Александр Стриженов, который также выступил автором идеи новой сериальной адаптации.

Ранее сообщалось, что компания «Марс Медиа» совместно со Стриженовым приступили к созданию сериала по пьесе Островского. Сюжет планируют адаптировать под современные и актуальные темы, сохранив дух оригинального произведения. Автором сценария выступила Ирина Павлова при участии режиссера. Съемки проекта запланированы на лето 2026 года. Как пояснил Стриженов, зрителей ждет детективный сюжет.

«Это современная история, построенная над сюжетом. Это расследование убийства Ларисы Огудаловой, подзаголовок картины "Кто убил Ларису О?". Первоисточник Александра Николаевича Островского возникает в виде ретроспектив, результатов допросов. Мы устроим беспристрастное расследование убийства этой прекрасной девушки», — уточнил он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что творчество Островского не теряет своей актуальности.

«Для меня это одна из любимых пьес, вообще Островский – автор великий. Он потомственный юрист, окончил юридический факультет Московского государственного университета, больше восьми лет работал в мировых судах. Вся галерея его удивительных характеров, героев пьес взята из жизни. Мне кажется, классика бессмертна, пьеса великолепная, очень жесткая и актуальная. Дело же не в приданом, приданое можно воспринимать не только как денежную сумму, которую родители дают за невесту. Приданое – это определенный груз, воспитание, отношения человека к миру и к себе. По сюжету очень хорошая девочка попала не в очень хорошую историю», — рассказал Стриженов.

В ноябре 2024 года онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил первые серии сериала по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». Главные роли в проекте Владимира Мирзоева сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова и другие. События сериала разворачиваются в современном Санкт-Петербурге.

Проект стал одним из самых ожидаемых, при этом отзывы о нем были противоречивы. К примеру, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что эта экранизация «Преступления и наказания» запомнится как один из худших сериалов в истории.