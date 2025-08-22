Опубликованы первые кадры исторического сериала «Смерть от молнии»

Компания Netflix представила первые кадры мини-сериала «Смерть от молнии». Премьера исторического шоу состоится на стриминговом сервисе 6 ноября. Всего в сезон войдёт четыре серии.

© Чемпионат.com

«Смерть от молнии» расскажет историю Джеймса Гарфилда — 20-го президента США. Мини-сериал покажет нерешительность главы страны во время принятия тяжёлых решений. Кроме того, в шоу представят его одержимого поклонника Шарля Гито — именно он ответственен за убийство президента.

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

Главные роли в проекте сыграли Майкл Шеннон («Человек из стали»), Ник Офферман («Одни из нас») и Бетти Гилпин («Миссис Дэвис»). Режиссёром всех эпизодов выступил Мэтт Росс — автор фильма «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном. Продюсерами шоу выступили одни из создателей «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.