Умер режиссер, снявший фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Ушел из жизни Эдуарду Серра, португальский режиссер и выдающийся кинооператор, работавший над семью десятками проектов.

Серра в частности снял две части ленты "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Кровавый алмаз" с Ди Каприо, "У моря" Кевина Спейси.

На счету кинематографиста - около сорока наград и номинаций, среди них - две на премию "Оскар": за "Крылья голубки" и "Девушку с жемчужной сережкой".

Эдуарду Серра - единственный португалец, дважды номинированный на премию Американской киноакадемии.

О кончине оператора на 82-м году жизни сообщили в национальной киноакадемии Португалии - Серра был ее почтенным членом.