Создатели сериала «Уэнсдеэй» любят оставлять в сериале отсылки к классическим фильмам о семье Аддамс. В первом сезоне роль учительницы Мэрилин Торхилл исполнила Кристина Риччи – та самая актриса, которая в подростковом возрасте сыграла Уэнсдэй в культовой экранизации.

Во втором сезоне традиция продолжилась. На роль профессора Орлаффа пригласили Кристофера Ллойда – известного по фильмам «Назад в будущее», но для поклонников семейки Аддамс он навсегда останется дядей Фестером.

Как в «Семейке Аддамс» появилась Вещь

Таким образом сериал еще раз подчеркнул преемственность поколений и подарил фанатам ностальгическую пасхалку, связывающую новое прочтение истории с ее классическими версиями.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.