Как Москва отметит Неделю кино

С 27 августа Москва превратится в одну большую киносцену с яркими премьерами, живыми встречами с актёрами, атмосферными показами под открытым небом и возможностью самому попасть в кадр. Всё это в честь Дня российского кино, который в столице отмечают не просто с размахом, а с настоящей любовью к кинематографу.

© РИА Новости

Киноманы первым делом сначала надо отправиться в Парк Горького, где 23 августа пройдёт "Ночь кино". Гостей ждут разговоры о русском авангарде, Владимире Маяковском, лекции про театр и кинематограф, а также немое кино с живой музыкой. Вишенкой на торте - показ фильма "Барышня и хулиган" с фортепианным сопровождением.

23 августа на ВДНХ тоже будет праздник кино, эмоций и света. Сериалы под звёздами, автокинотеатр с премьерами, экскурсии про космос и кино, мастер-классы и мокап-шоу для детей точно поднимут настроение, несмотря на уходящее лето.

Киностудия Горького с 24 по 27 августа откроет свои двери всем желающим заглянуть за кулисы кинопроизводства. Здесь можно пройти актёрские мастер-классы, поучаствовать в киноквизе, подержать ту самую хлопушку и встретиться с любимыми артистами: от Дарьи Балабановой до Алексея Воробьёва. Будут и экскурсии, и настоящие истории из жизни великих.

Любителям короткого метра точно нужно попасть на shnit worldwide shortsfestival. С 24 по 31 августа фестиваль соберёт более 70 фильмов со всего мира: документалка, анимация, драмы, комедии и всё, что между. Среди российских новинок можно увидеть триллеры, мелодрамы и анимационные дебюты. А ещё в рамках фестиваля пройдёт открытая запись подкаста "Кабинет Босфора", где можно будет познакомиться с режиссёрами-дебютантами.

27 августа в галерее Île Thélème пройдёт вечер молодого кино. На экране покажут дебютные фильмы, которые потом стоит обсудить с авторами, сидящими в зале. Успейте зарегистрироваться на официальном сайте, места ограничены.

Финал праздника - модный. 30 августа в Artplay состоится фестиваль World Fashion Shorts. Это короткий метр о моде, стильные киноэксперименты, международные показы и перформанс про танец и город. Всё это в формате мультимедийной инсталляции - модно, громко и красиво.

А если хочется совместить искусство и прогулку, стоит заглянуть на Гоголевский бульвар 30 и 31 августа. Фестиваль "Арт-Бульвар" приглашает всех на мастер-классы, лекции, фотозоны и инсталляцию "Создай своего персонажа". Напомним, что все фестивальные активности полностью бесплатны.