Фильм «Формула-1» вышел онлайн

22 августа состоялся цифровой релиз гоночной драмы «Формула-1» от компании Apple. Картина доступна для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

Таким образом, лента вышла онлайн спустя почти два месяца после премьеры в мировом прокате 27 июня. Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

Главные роли в «Формуле-1» сыграли Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Демсон Идрис («Чёрное зеркало»). Режиссёром выступил Джозеф Косински — автор фильмов «Обливион» и «Топ Ган: Мэверик».