Назван полный каст аудиодрамы «Потомокъ»

Создатели аудиодрамы "Потомокъ" рассказали о полном актёрском составе, включившем в себя ярких представителей театра, музыки и кино.

© Российская Газета

Роли в фэнтези-детективе с элементами стимпанка исполнят Сергей Бурунов, Алексей Лукин, Игорь и Григорий Верники, народная артистка России Лариса Долина, Вера Алентова, Мария Мацель, Иван Трушин, Эвелина Мазурина, исполнительница хита "Сигма Бой" Маша Янковская и другие.

Аудиосериал, расскажет о потомках сказочных существ - Кощея Бессмертного и Бабы-Яги - в сеттинге альтернативной Российской империи конца ХIХ века. Героев ждут любовные интриги, борьба с восставшими мертвецами и семейные драмы.

Проект основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева, производством занимается компания "АудиоДрама" при поддержке Института развития интернета. Сценаристы - Сергей Калужанов ("Руки Вверх!") и Юлия Разумовская ("Склифосовский").

Режиссёр Алексей Франдетти, также исполнивший одну из ролей, называет сериал "миксом современной фантастики и историзма", в качестве главного источника вдохновения указывая советские радиоспектакли.

Проект будет доступен для прослушивания осенью 2025 года.