Какие необычные фильмы ищут россияне

Стриминговый сервис Кинопоиск совместно с аналитиками Яндекса составил список самых популярных запросов при поисков фильмов и сериалов. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Среди самых необычных запросов — фильм для котов на кошачьем языке; фильмы для богатства и мозга; какой посмотреть сериал, чтобы отвлекал от любви; фильм, чтобы родители отстали наконец особенно мама; сериалы, чтобы были силы работать; как делают в турецком сериале, чтобы мужик плакал; фильмы для скуфов

Исследование показало, что женщины чаще ищут сериалы и фильмы для вдохновения на перемены в жизни, а мужчины — контент для развития сознания, интеллекта или мозга, а также для повышения мотивации.

Кроме того, стало известно, что фильмы пользователи ищут для поднятия духа, успеха, духовного развития, чтобы поразмышлять и для развития харизмы. В свою очередь, сериалы им нужны, чтобы выучить иностранный язык, чтобы смотреть фоном, для долгого перелета, для избавления от панических атак и для вечернего отдыха.