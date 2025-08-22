Завершились съемки нового сезона «Каникул Светофоровых»

Завершены съёмки нового сезона популярного веб-сериала "Каникулы Светофоровых".

Зрителей новое путешествие героев по России - из Твери через Тулу, Липецк, Воронеж и Волгоград с конечным пунктом в Астрахани.

В сезоне будет 16 серий по 26 минут.

Генеральный продюсер - Оксана Барковская, сценаристка и режиссёр-постановщик - Ирина Гурьянова.

В ролях: Алексей Моисеев, Ольга Чудакова, Ольга Науменко, Борис Щербаков, Владимир Басенко, Мия Склярова, Екатерина Кульчицкая, Сергей Рудзевич, Николай Матюханов, Анастасия Логинова, Максим Логинов, Таисия Скоморохова, Денис Давыдов, Алёна Зотова, Сергей Чикин и другие.

Даты премьеры пока нет.