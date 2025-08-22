Кто исполнит главную роль в романтической комедии «Список выживших»

Блейк Лайвли («Век Адалин», «Всё закончится на нас») сыграет главную роль в фильме «Список выживших» (The Survival List) студии Lionsgate. Как сообщает Hollywood Reporter, это проект на стыке жанров экшна и романтической комедии.

© globallookpress

Энни (Лайвли), высоколобый продюсер реалити-шоу, против своей воли получает назначение в новое телешоу, ведущим которого является известный эксперт по выживанию Чоппер Лейн. – сообщается в синопсисе. – Однако, когда кораблекрушение выбрасывает их на необитаемый остров, Энни обнаруживает, что Чоппер – мошенник и ничего не смыслит в выживании, и ей приходится самой искать способ спасти их жизни. Вынужденные работать вместе, они начинают обнаруживать необычную химию в отношениях.

Сценарий фильм написал Том Мелия («Голяк», «Улица ржи»), режиссер пока не назначен. Лайвли будет одним из продюсеров проекта вместе с Марком Платтом («Злая») и Скоттом О’Брайаном, который работал с Блейк над фильмами «Одна простая просьба» и «Еще одна простая просьба».