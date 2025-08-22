В 2023 году на малых экранах стартовал «Монолог фармацевта» — аниме-сериал о юной аптекарше, которая расследует дворцовые загадки. Первые два сезона проекта получили высокие оценки от зрителей, теперь фанаты ждут продолжения — правда, западные СМИ предполагают, что оно выйдет не раньше 2027 года. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о третьем сезоне «Монолога фармацевта».

Главное о сериале

Оригинальное название: Kusuriya no Hitorigoto.

Год производства: 2023.

Страна: Япония.

Жанр: аниме, драма, детектив.

Режиссеры: Норихиро Наганума (1 сезон), Акинори Фудесака (2 сезон).

Литературная основа: одноименное ранобэ авторства Нацу Хюги с иллюстрациями Токо Сино.

Количество серий: 48 (2 сезона).

Длительность одного эпизода: 24 минуты.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.6.

«Монолог фармацевта» — аниме-сериал, в основу которого легло одноименное ранобэ (иллюстрированный роман) автора Нацу Хюги и художника Токо Сино. Романы публикуются с 2014 года, последний том вышел в мае 2025-го. В 2017-м ранобэ адаптировали для манги, а в 2023-м по книге вышел аниме-сериал.

События в «Монологе фармацевта» разворачиваются в вымышленной стране, которая напоминает средневековый Китай. Антураж эпохи вдохновлен Китаем при династии Тан (618-907 годы), причем в проекте есть много отсылок к изобретениям и знаниям, характерным скорее для конца периода династии Мин (1368-1644 год).

В центре сюжета — история 17-летней приемной дочери аптекаря по имени Маомао. Она обожает собирать лекарственные травы и испытывать на себе яды. Несмотря на возраст, Маомао довольно много знает о медицине — всему ее научил приемный отец. В какой-то момент девушку похищают бандиты и продают в императорский дворец в качестве служанки. Там Маомао приходится не только выполнять черную работу, но и распутывать многочисленные интриги.

«Монолог фармацевта» получил высокие оценки от критиков и зрителей, а «Кинопоиск» включил его в список 250 лучших сериалов.

Дата выхода третьего сезона

Первый сезон «Монолога» выходил на стримингах с октября 2023-го по март 2024-го. Второй сезон показывали с января по июль 2025-го. После премьеры финального эпизода создатели официально анонсировали продолжение, однако без определенной даты. Как предполагает портал Radiotimes, третьего сезона придется ждать минимум до 2027 года.

В 2027 году может выйти третий сезон «Монолога фармацевта».

Все серии обычно выходят на Crunchyroll и Netflix. Обе платформы официально недоступны в России.

Сюжет

Первый сезон

Маомао — дочь небогатого аптекаря, которая родилась и выросла в известном борделе в квартале удовольствий. Ее воспитывали приемный отец, которого когда-то изгнали с императорского двора, и проститутки. Старик научил девочку фармацевтике, показал, как делать лекарства, и объяснил принцип действия ядов. Проститутки же научили Маомао краситься, одеваться и уметь постоять за себя.

Однажды 17-летнюю девушку похитили неизвестные и продали во дворец. Там Маомао поначалу работала обычной прачкой, а потом глава внутреннего двора, евнух Женьши, произвел ее в личные служанки-дегустаторы ядов Гекуе, наложницы императора. Все благодаря эрудиции и внимательности девочки: она заметила, что дети императора тяжело болеют, и нашла причину — ядовитую пудру, которой пользовались наложницы и которая вызывала сильное отравление.

Теперь основная задача Маомао — проверять на яды еду и напитки наложницы Гекуе. Однако Женьши продолжает использовать ее как подручного детектива: Маомао распутывает все новые интриги, а заодно помогает обитателям дворца.

«Монолог фармацевта» можно назвать детективом: почти в каждой серии Маомао расследует новое происшествие. Однако это одновременно и драма о жизни женщин в средневековье, и ромком — из-за неоднозначного поведения Женьши и абсолютного безразличия со стороны Маомао.

Кроме эпизодов с расследованиями у «Монолога фармацевта» есть и магистральный сюжет. Он посвящен в основном отношениям Маомао с окружающими. В первом сезоне выясняется, что ее настоящим отцом был стратег императорской армии Лохань Хань, а матерью — проститутка Фэнсянь. Лохань собирался жениться на ней, но обещания не сдержал. Родившая Фэнсянь больше не могла работать в элитном борделе и была вынуждена искать клиентов на улице, где подхватила сифилис. Из-за тяжелого состояния матери маленькую Маомао на попечение взял дядя Лоханя, Ломэнь Хань, бывший придворный лекарь.

Кроме того, в первом сезоне выясняется, что Женьши — сын нынешнего императора и наложницы, который вынужден играть роль придворного евнуха. Между ним и Маомао что-то назревает, хотя говорить о романтических отношениях пока рано. Девушка точно вызывает у него неподдельный интерес: то ли как женщина, то ли как диковинное создание, которое, в отличие от остальных, игнорирует его красоту и обаяние. Маомао же больше интересны яды и травы, а вот на Женьши она смотрит с презрением.

Второй сезон

Во втором сезоне Маомао продолжает работать на Женьши и госпожу Гекуе, не забывая помогать другим высокопоставленным лицам, в том числе и самому императору. Одновременно с этим она пытается раскрыть масштабный заговор — кажется, кто-то не хочет, чтобы беременная Гекуе родила императору еще одного ребенка.

В продолжении создатели уделили Женьши больше внимания: он появляется здесь не только как начальник прислуги, но и как наследник императора — правда, чтобы притворяться принцем, ему приходится закрывать лицо плотной маской и все время молчать

Кроме беременной Гекуе, охота ведется и на Женьши — неизвестные организовывают покушение на его жизнь, а затем похищают Маомао.

При этом Женьши весь сезон стремится раскрыть Маомао тайну своего происхождения и признаться в чувствах. А та наотрез отказывается слушать и то переводит диалог в шутку, то вовсе закрывает перед лицом принца двери. Девушка считает, что лишние знания могут обернуться для нее проблемами, и потому предпочитает их избегать.

Третий сезон

В третьем сезоне создатели продолжат экранизировать ранобэ, которое еще не завершено — книги до сих пор выходят. В первых двух сезонах показали адаптацию только четырех из 16 томов.

Ожидается, что в продолжении страна, где разворачиваются события, столкнется с нашествием опасных насекомых, которые грозят стать причиной массового голода. Маомао же по поручению Женьши должна отправиться на запад, в родные края Гекуе, которая станет императрицей.

Персонажи

Маомао — невзрачная приемная дочь аптекаря из квартала удовольствий. Ее похищают и продают в императорский дворец в качестве служанки, и там Маомао невольно оказывается втянута в интриги. Используя свои познания в медицине и лекарствах, девушка расследует запутанные преступления.

Женьши — евнух, глава внутреннего двора, где проживают наложницы императора с прислугой. Родной сын императора от наложницы. Молодой человек с прекрасным лицом, перед обаянием которого может устоять только Маомао — Женьши ей противен.

Гекуе — одна из четырех старших наложниц императора. Берет Маомао себе в служанки в благодарность за то, что та предупредила ее об отравленной косметике.

Лихуа — еще одна старшая наложница. Ее служанка, в отличие от прислуги Гекуе, проигнорировала указание Маомао избавиться от опасной пудры. В итоге новорожденный сын Лихуа погиб, сама она тоже чуть не лишилась жизни. Маомао практически в одиночку вылечила наложницу от болезни, и поначалу холодная и суровая Лихуа стала к ней благосклонна.

Лишу — младшая из четырех наложниц, девочка-подросток. Была наложницей предыдущего императора-извращенца. Новый глава империи тоже взял ее в гарем, но совсем не посещает. В итоге юная Лишу попала под влияние фрейлин-интриганок, которые из-за возраста и кротости девочки насмехаются над ней.

Адо — четвертая старшая наложница, мать Женьши. В первом сезоне покидает дворец и уезжает на юг.

Лоулань — новая знатная наложница, которая прибыла на смену Адо. Ведет себя отчужденно и высокомерно. Любит красиво наряжаться и ярко краситься, а еще у нее самый большой штат служанок во дворце. Лоулань — главная антагонистка второго сезона, устроившая бунт против Женьши.

Кроме того, в сериале фигурируют сам император, помощник Женьши Гаошунь, дворцовый врач (которого Маомао считает шарлатаном), подруга Маомао Сяолань и другие многочисленные герои: слуги, чиновники, куртизанки, дипломаты и военные.

Производство

Режиссер первого сезона «Монолога фармацевта» Норихиро Наганума прославился своей работой над жанрами седзэ (аниме для девочек-подростков) и сенэн (аниме для мальчиков-подростков). Он известен по сериалам «Достучаться до тебя» (2009) и «Невеста чародея» (2017). Над вторым сезоном трудился Акинори Фудэсака — ранее он был ключевым аниматором проекта.

За производство аниме «Монолог фармацевта» отвечают две студии — Oriental Light and Magic (OLM) и TOHO animation STUDIO. На счету OLM такие столпы японской анимации как «Покемоны» и «Берсерк». А TOHO работали над «Магической битвой» (2020) и полнометражным фильмом Макото Синкая «Дитя погоды» (2019).

С одной стороны, сомневаться по поводу качества проектов от таких именитых студий не приходится. С другой стороны, именно из-за загруженности востребованных создателей фанатам приходится ждать продолжения по несколько лет. TOHO Animation сейчас трудится над «Магической битвой», премьера третьего сезона которой планируется в 2026 году.

К тому же TOHO и OLM известны своей скрупулезной работой. Наконец, третий сезон «Монолога фармацевта» должен быть сложнее в производстве, чем первые два, ведь действие в нем переносится за пределы дворца. Это значит, что создателям понадобятся дополнительные силы и время на проработку локаций и костюмов.