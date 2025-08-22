Топ-30 лучших гангстерских картин

В 2022 году фильму «Крестный отец» исполнилось пятьдесят лет. Криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы по праву считается одним из лучших фильмов за всю историю кинематографа. В 2017 году журнал Empire официально признал «Крестного отца» величайшей кинокартиной всех времен. Фильм о мафиозной семье Корлеоне — далеко не единственная лента о бандитах, которая оставила след в истории мирового кино. «Лента.ру» публикует топ-30 лучших фильмов про мафию и гангстеров. В подборку вошли картины разных жанров: от мрачных драм до изобретательных комедий.

«Однажды в Америке»

Год выхода: 1984

Страна: США, Италия

Оригинальное название: Once Upon a Time in America

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Серджио Леоне

Длительность: 3 часа 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.3

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс, Элизабет Макговерн, Трит Уильямс

Криминальная драма легендарного Серджио Леоне («Хороший, плохой, злой» с Клинтом Иствудом) под саундтрек не менее легендарного Эннио Морриконе («Омерзительная восьмерка»).

История пятерых молодых людей, которые познакомились в неприглядном районе Нью-Йорка в 1920-х. Друзья, одержимые мечтой о лучшей жизни, начинают с мелкого воровства, постепенно повышая уровень афер. К 1930-м годам они становятся настоящими королями местного преступного мира.

Центральным героем фильма выступает Дэвид «Лапша» Ааронсон (Роберт Де Ниро) — он долгие годы гнался за американской мечтой, стал крупным криминальным авторитетом, но так и не обрел счастья.

«Честь семьи Прицци»

Год выхода: 1985

Страна: США

Оригинальное название: Prizzi's Honor

Жанр: криминальная комедия, драма, мелодрама

Режиссер: Джон Хьюстон

Длительность: 2 часа 9 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.7

В главных ролях: Джек Николсон, Кэтлин Тернер, Уильям Хикки, Роберт Лоджа

Изобретательная криминальная комедия с элементами мелодрамы. Главного героя картины могли сыграть Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Джон Траволта, Билл Мюррей и другие голливудские звезды. В итоге роль глуповатого Чарли досталась Джеку Николсону.

Чарли (Джек Николсон) — член влиятельного мафиозного клана Прицци. Правда запутанные преступные разборки его не сильно интересуют: Чарли любит вкусную еду, крепкий алкоголь и красивых женщин. Жизнь мафиози меняется, когда он встречает красавицу Айрис (Кэтлин Тернер). Только после свадьбы мужчина узнает правду о своей возлюбленной. Оказывается, что Айрис — наемница, причем одна из лучших. Более того, новоиспеченная супруга Чарли замешана в похищении крупной суммы, которая принадлежит клану Прицци.

«Преступления и проступки»

Год выхода: 1989

Страна: США

Оригинальное название: Crimes and Misdemeanors

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.8

В главных ролях: Вуди Аллен, Мартин Ландау, Миа Фэрроу, Алан Алда

Изобретательная смесь мелодрамы и комедии от Вуди Аллена.

Респектабельный доктор Розенталь (Мартин Ландау) может потерять свою спокойную жизнь. Все дело в том, что несколько месяцев назад он закрутил роман со стюардессой Долорес (Анжелика Хьюстон), а потом признался, что не планирует уходить от жены ради нее. Теперь шантажистка Долорес угрожает рассказать всю правду супруге Розенталя. Тогда доктор решается на отчаянный шаг — обращается за помощью к своему брату-мафиози.

Одновременно с этим документалист Клифф Стерн (Вуди Аллен) снимает фильм о своем ненавистном родственнике Лестере (Алан Алда). В какой-то момент истории Стерна и Розенталя пересекутся, ну а пока каждый из них решает собственные проблемы.

«Перекресток Миллера»

Год выхода: 1990

Страна: США

Оригинальное название: Miller's Crossing

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссеры: Джоэл Коэн и Итан Коэн

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.7

В главных ролях: Гэбриел Бирн, Джон Туртурро, Альберт Финни, Марша Гэй Харден

Мрачная и нервная драма братьев Коэн. Один из ста лучших фильмов в истории по версии журнала Time.

Во времена «сухого закона» жизнью небольшого американского города руководит ирландец Лео O’Бэннон (Альберт Финни) — местный криминальный босс. К Лео за помощью обращается другой именитый гангстер — итальянец Джонни Каспар (Джон Полито). Джонни просит Лео расправиться с мужчиной по имени Берни (Джон Туртурро). Лео, влюбленный в сестру Берни, отказывается, и напряжение между мафиозными группировками нарастает до предела. Помощник Лео, рассудительный Том Рейган (Гэбриэл Бирн) пытается образумить босса — вооруженный конфликт им сейчас ни к чему.

«Путь Карлито»

Год выхода: 1993

Страна: США

Оригинальное название: Carlito's Way

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Брайан Де Пальма

Длительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.9

В главных ролях: Аль Пачино, Шон Пенн, Пенелопа Энн Миллер, Джон Легуизамо

Нью-Йорк, 1975 год. Мафиози и крупный наркоторговец Карлито «Чарли» Бриганте (Аль Пачино), приговоренный к тридцати годам заключения, досрочно выходит на свободу. За пять лет, которые Карлито провел за решеткой, многое в городе изменилось: сформировались новые мафиозные кланы, а самого Бриганте уже не считают криминальным авторитетом.

Карлито возвращается к любимой Гейл (Пенелопа Энн Миллер) и хочет завязать с преступной жизнью, но прошлое не отпускает. К нему обращается адвокат Дэйв Клейнфилд (Шон Пенн) — именно он вытащил Бриганте из тюрьмы. Мафиози, мечтающий о честной жизни, соглашается помочь другу и вновь встает на скользкую дорожку.

«Донни Браско»

Год выхода: 1997

Страна: США

Оригинальное название: Donnie Brasco

Жанр: биографическая криминальная драма

Режиссер: Майк Ньюэлл

Длительность: 2 часа 7 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.7

В главных ролях: Аль Пачино, Джонни Депп, Майкл Мэдсен, Бруно Керби

Агент ФБР внедряется в ряды мафии и постепенно теряет свои моральные ориентиры. Потрясающий актерский дуэт Аль Пачино и Джонни Деппа.

США, конец семидесятых. Агенту ФБР Джо Пистоне (Джонни Депп) поручают ответственную миссию — он должен внедриться в одну из криминальных группировок города. Пистоне обрывает все связи с близкими и создает себе новую личность — Донни Браско.

Браско прекрасно справляется с поставленной задачей — вскоре его близким товарищем становится пожилой гангстер Бенни Руджеро по кличке Левша (Аль Пачино). Левша доверяет молодому Донни все более важные дела, а «бандит» Браско понимает, что преступная жизнь начинает ему нравиться.

«Черная кошка, белый кот»

Год выхода: 1998

Страна: Франция, Германия, Югославия, Австрия, Греция

Оригинальное название: Crna mačka, beli mačor

Жанр: криминальная комедия, мелодрама

Режиссер: Эмир Кустурица

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.0

В главных ролях: Байрам Севердзан, Срджан Тодорович, Бранка Катич, Флориян Айдини

Солнечная и крайне позитивная комедия Эмира Кустурицы. В центре сюжета — два влиятельных цыганских барона и их энергичные, но не очень сообразительные потомки.

Сообразительный лентяй Матко Дестанов (Байрам Севердзан) планирует украсть двадцать цистерн с бензином. Чтобы провести хитроумную операцию, нужны деньги — их Матко занимает у друга своего отца, цыганского барона Грги Питича (Сабри Сулеймани).

Афера Дестанова-младшего идет не по плану: теперь он должен и Питичу, и мафиози Дадану Карамболо (Срджан Тодорович). Решить ситуацию поможет свадьба между сыном Матко и дочерью Дадана — только вот ни юный Заре (Флориян Айдини), ни карлица Афродита (Салия Ибраимова) не рады потенциальному союзу.

«Святые из Бундока»

Год выхода: 1999

Страна: США, Канада

Оригинальное название: The Boondock Saints

Жанр: криминальная драма, комедия, боевик, триллер

Режиссер: Трой Даффи

Длительность: 1 час 49 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.6

В главных ролях: Уиллем Дефо, Шон Патрик Флэнери, Норман Ридус, Дэвид Делла Рокко

Комедийный триллер с изобретательными и очень кровавыми сценами сражений.

Коннор (Шон Патрик Флэнери) и Мерфи Макманус (Норман Ридус) — два брата-американца с ирландскими корнями. Однажды русские бандиты приходят в бар, где братья отмечают День святого Патрика. Завязывается потасовка, а на следующий день Макманусы ловко расправляются с двумя нарушителями спокойствия.

Тут-то на Коннора и Мерфи снисходит озарение — Бог избрал их, чтобы очистить Бостон от всех преступников. Местная мафия паникует — для борьбы со злом братья используют максимально негуманные методы. Вскоре на след «святых» Макманусов выходит специальный агент Пол Смекер (Уиллем Дефо) — он должен остановить Коннора и Мерфи, хоть в глубине души и восхищается их поступками.

«Город грехов»

Год выхода: 2005

Страна: США

Оригинальное название: Sin City

Жанр: криминальный боевик, триллер, детектив

Режиссеры: Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино

Длительность: 2 часа 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.0

В главных ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио Доусон и другие

Нуарная антология криминального мира, в основу которой легли графические романы Фрэнка Миллера.

Три истории, объединенные общей локацией. На мрачных улицах Города грехов громила Марв (Микки Рурк) ищет убийцу своей возлюбленной, боевик Дуайт (Клайв Оуэн) пытается предотвратить войну между мафией и полицией, а стареющий полицейский Хартиган (Брюс Уиллис) защищает маленькую девочку от маньяка.

Главная фишка фильма — необычный визуальный ряд, соединяющий черно-белое кино и неожиданно яркие акценты. Одну из новелл с подзаголовком «Большая смачная резня» снял близкий друг Фрэнка Миллера, Квентин Тарантино.

«Отступники»

Год выхода: 2006

Страна: США, Гонконг

Оригинальное название: The Departed

Жанр: криминальный триллер, драма

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 2 часа 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.5

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг

Криминальный триллер Мартина Скорсезе с по-настоящему звездным кастом. Картина завоевала четыре «Оскара» — за сценарий, режиссуру, монтаж, а также получила награду в категории «Лучший фильм». История о противостоянии двух молодых людей, которые выпустились из одной полицейской академии.

Колин Салливан (Мэтт Деймон) служит в полиции только номинально. На самом деле, он уже давно работает на криминального босса Фрэнка Костелло (Джек Николсон), который еще в детстве взял Колина под свое крыло. А вот Билли Костиган (Леонардо Ди Каприо) строит карьеру настоящего полицейского, но только до тех пор, пока начальство не приказывает ему внедриться в ряды мафиози.

«Признайте меня виновным»

Год выхода: 2006

Страна: США, Германия

Оригинальное название: Find Me Guilty

Жанр: комедия, криминальная драма

Режиссер: Сидни Люмет

Длительность: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.0

В главных ролях: Вин Дизель, Питер Динклэйдж, Лайнас Роуч, Рон Сильвер

Самый долгий суд над гангстерами за всю историю США. Преступники здесь выступают не только в роли подсудимых — защита мафии ложится на плечи самой мафии. Необычная криминальная комедия с Вином Дизелем и Питером Динклейджем.

Полиция арестовывает двадцать мафиози из клана Луккези и предлагает сделку одному из бывших членов банды — Джеки «Толстяку Ди» ДиНоршио (Вин Дизель). Бандит уже приговорен к тридцати годам лишения свободы, но если он даст показания против «коллег», его срок существенно сократится.

Только вот Толстяк Ди не из тех, кто привык стучать на своих — вместо этого он планирует превратить весь судебный процесс в настоящий фарс.

«Порок на экспорт»

Год выхода: 2007

Страна: Великбритания, США, Канада

Оригинальное название: Eastern Promises

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Дэвид Кроненберг

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 7.6

В главных ролях: Наоми Уоттс, Вигго Мортенсен, Венсан Кассель, Шинед Кьюсак

Небанальная история о русской мафии, в которой детективная линия ловко переплетается с любовной.

Акушерка Анна (Наоми Уоттс), живущая в Лондоне, принимает роды у девушки — ребенок выживает, а юную мать спасти не удается. В вещах погибшей Анна находит загадочный дневник — там описана жизнь несчастной девушки. Акушерка начинает собственное расследование, в ходе которого знакомится с Николаем (Вигго Мортенсен). Анна не понимает что вышла на след могущественных русских мафиози, а ее новый знакомый Николай — киллер, который появился в ее жизни не просто так.

«Гангстер»

Год выхода: 2007

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: American Gangster

Жанр: биографическая криминальная драма

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 2 часа 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 7.8

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рассел Кроу, Чиветель Эджиофор, Лимари Надаль

Фрэнк Лукас (Дензел Вашингтон) — спокойный водитель, который работает на крупного криминального босса. После того как начальник умирает от сердечного приступа, Фрэнк задумывается о создании собственной наркоимперии.

Лукас начинает возить героин напрямую из Юго-Восточной Азии и уверенно конкурирует с другими группировками. Серьезный и ответственный подход Фрэнка быстро приносит свои плоды — вскоре он начинает зарабатывать миллионы. Все меняется, когда на след наркоторговца, ставшего новой иконой города, выходит честный полицейский Ричи Робертс (Рассел Кроу).

«Джонни Д.»

Год выхода: 2009

Страна: Япония, США

Оригинальное название: Public Enemies

Жанр: биографическая криминальная драма

Режиссер: Майкл Манн

Длительность: 2 часа 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.9

В главных ролях: Джонни Депп, Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, Стивен Лэнг

Биографическая драма о жизни одного из самых известных американских преступников — Джона Диллинджера. Неуловимого грабителя банков играет Джонни Депп.

Америка, 1933 год. Талантливый Диллинджер (Джонни Депп) и его банда практически стали национальными героями — их дерзкие выходки и ловкие схемы побега из тюрьмы вдохновляют граждан, обозленных на собственное правительство. Гениальный спецагент Мелвин Первис (Кристиан Бейл) хочет положить конец беспределу бандитов. Заручившись поддержкой главы Бюро расследований Джона Эдгара Гувера (Билли Крудап), он открывает охоту на Диллинджера и его сообщников.

«Малавита»

Год выхода: 2013

Страна: Франция, Великобритания, США

Оригинальное название: The Family

Жанр: криминальная комедия, боевик

Режиссер: Люк Бессон

Длительность: 1 час 51 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.3

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Дианна Агрон, Джон Д’Лео

Черная комедия Люка Бессона с Робертом Де Ниро в роли отставного мафиози.

Бандит Джованни Манзони (Роберт Де Ниро) решил выйти из игры: донес на криминального босса дона Лукезе и воспользовался программой защиты свидетелей. Теперь Джованни — вернее, писатель Фред Блейк — живет в Нормандии вместе с женой Ливией (Мишель Пфайфер), сыном Уорреном (Джон Д'Лео), дочерью Бэлль (Дианна Агрон) и собакой по кличке Малавита.

Члены мафиозной семьи быстро наводят порядок в маленьком городе, но по неосторожности раскрывают свои настоящие личности. И вот в Нормандию уже спешат люди дона Лукезе…

«Легенда»

Год выхода: 2015

Страна: США, Великобритания, Франция

Оригинальное название: Legend

Жанр: криминальная драма, триллер

Режиссер: Брайан Хелгеленд

Длительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.9

В главных ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Дэвид Тьюлис, Кристофер Экклстон

История гангстеров-близнецов Крэй — бывшего боксера Реджи и шизофреника Ронни. Во второй половине прошлого века эти братья-бандиты держали в страхе весь Лондон. Близнецов Крэй на экране воплотил Том Харди.

Лондон, 1960-е. Влиятельный бандит Реджи Крэй добивается освобождения своего брата Рональда, который проходит принудительное лечение в психиатрической клинике. Воссоединившись, близнецы начинают путь к вершинам криминального мира. Пока неуравновешенный Рональд страдает от приступов агрессии, Реджи пытается построить семейную жизнь.

«Все деньги мира»

Год выхода: 2017

Страна: США, Италия, Великобритания, Китай

Оригинальное название: All the Money in the World

Жанр: криминальный детектив, триллер, биографическая драма

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 2 часа 12 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.8

В главных ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Чарли Пламмер

Тяжелая история о похищении подростка. В основу сюжета легло реальное преступление, произошедшее в семидесятых.

Рим, 1973 год. Неизвестные похитили шестнадцатилетнего Джона Пол Гетти III (Чарли Пламмер). Его дед — Жан Пол Гетти (Кристофер Пламмер) — нефтяной магнат и богатейший человек в мире. Преступники требуют выкуп в размере 17 миллионов долларов, но скупой Гетти-старший отказывается платить за спасение внука.

Мольбы матери ребенка (Мишель Уилльямс) бессильны. Теперь жизнь подростка зависит только от одного человека — бывшего оперативника Флетчера Чейса (Марк Уолберг), который руководит службой безопасности в нефтяной компании магната.

«Ирландец»

Год выхода: 2019

Страна: США

Оригинальное название: The Irishman

Жанр: биографическая криминальная драма

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 3 часа 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.8

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Рэй Романо

Монументальная драма Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. В большинстве сцен легендарных актеров омолаживали с помощью компьютерной графики — получилось, кстати, довольно убедительно.

Фрэнк Ширан (Роберт Де Ниро) — пожилой мужчина, доживающий свои дни в доме престарелых. Когда-то он был влиятельным человеком в криминальном мире — работал «маляром», то есть мафиози-киллером. Фрэнк во всех подробностях вспоминает свою жизнь: как работал обычным дальнобойщиком, как связался с гангстером Расселом Буфалино (Джо Пеши) и как начал работать на влиятельного Джимми Хоффу (Аль Пачино).

«Джентльмены»

Год выхода: 2019

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: The Gentlemen

Жанр: криминальная комедия, боевик

Режиссер: Гай Ричи

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 7.8

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант

Гангстерский боевик, который вобрал в себя все то, за что зрители любят Гая Ричи, — здесь есть сочные экшен-сцены, хулиганский юмор, остроумные диалоги и колоритные персонажи.

Пронырливый журналист Флетчер (Хью Грант) навещает своего старого знакомого — гангстера Рэймонда (Чарли Хэннем). Рэймонд — правая рука Майкла «Микки» Пирсона (Мэттью Макконахи), крупного наркоторговца, который заполонил всю Англию своими тайными плантациями марихуаны.

Флетчер готов продать компромат на Пирсона, который он собирал по заказу другого человека. Чтобы продемонстрировать серьезность собранного им материала, журналист начинает зачитывать отдельные выдержки из досье на Микки, креативно оформленные в виде киносценария.

«Как я полюбила гангстера»

Год выхода: 2022

Страна: Польша

Оригинальное название: Jak pokochalam gangstera

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Мацей Кавульски

Длительность: 3 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.1

В главных ролях: Томаш Влосок, Алекс Курдзелевич, Энтони Круликовски, Агнешка Гроховска

История становления одного из самых известных гангстеров за всю историю Польши. О судьбе Никодема «Никоша» Скотарчака рассказывает неизвестная девушка.

Детство в польском Гданьске было тяжелым: мальчик рос с жестоким отцом и частенько становился жертвой его побоев. Подросший Никош (Томаш Влосок) собрал вокруг себя компанию рисковых правонарушителей во главе со своим хорошим товарищем Комо (Энтони Круликовски). Поначалу банда Никоша проворачивала только мелкие дела, но постепенно их амбиции росли. Люди Скотарчака начали угонять машины в Германии и перепродавать их в Польше. Нелегальный бизнес принес Никошу огромные деньги и превратил его в самого влиятельного преступника в стране.

Гангстерская классика: какие культовые фильмы про мафию посмотреть

В этот список вошли картины о гангстерах, которые уже давно завоевали статус культовых. Без этих фильмов не обходится практически ни одна «криминальная» подборка.