Сериал «Декстер: Первородный грех» не получит продолжения

Как сообщает издание Variety, компания Paramount закрыла сериал «Декстер: Первородный грех» после выхода первого сезона. Это произошло спустя четыре месяца после объявления о продлении шоу на второй сезон.

© Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечают источники, даже после официального продления работа над вторым сезоном «Первородного греха» так и не началась. Более того, в Paramount изначально не были уверены в развитии проекта и за всё это время так и не приступили к написанию сценария. Нынешние боссы компании планируют работать дальше только над «Декстер: Воскрешение» — продолжением оригинального шоу, которое получает очень высокие оценки от зрителей и уже собрало вокруг себя вокруг себя миллионную аудиторию.

«Декстер: Первородный грех» — это приквел оригинального сериала. События шоу разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Сериал транслировался с декабря 2024 года по февраль 2025-го.