Почему стоит посмотреть продолжение культового боевика «Никто 2»

В параллельный прокат вышел боевик «Никто 2» — продолжение ставшего в пандемию мировым хитом экшена Ильи Найшуллера, в котором Боб Оденкерк играл притворяющегося скучным обывателем элитного киллера и разделывался с русской мафией. Сиквел сохранил обаяние своей главной звезды, но не Найшуллера: его сменил индонезиец Тимо Тьярджанто. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».

Суперубийцы бывшими не бывают — вот и Хатч Манселл (Боб Оденкерк) не выдержал мирной жизни и ввязался в драку. О его противостоянии с бухгалтером русской мафии Юлианом Кузнецовым (Алексей Серебряков) рассказывалось в прошлом фильме. Итогом схватки стала не только гора трупов, но и сожженный дотла мафиозный общак. Долг Манселла выплатил старый знакомый по прозвищу Брадобрей (Колин Салмон), по-видимому занимающий некий теневой правительственный пост. Теперь, чтобы расплатиться с Брадобреем, Хатч вновь занимается любимым делом — то есть, насмерть избивает до зубов вооруженных людей.

Жена Бекка (Конни Нильсен) и двое детей, Сэмми (Пейсли Кэдорат) и Брэди (Гейдж Манро), с уважением относятся к тому, что папа никогда не успевает к ужину, но смотрят на Манселла все более строго. Он и сам рад уйти в отпуск, тем более, что тянет на курорт своего детства Пламмервилль с пожилым отцом (Кристофер Ллойд). Однако на отдыхе Хатч немедленно встревает в неприятности, а потом обнаруживает, что Пламмервилль — перевалочный пункт в криминальной империи озверевшей гангстерши Лендины (Шэрон Стоун).

Выход первого фильма под названием «Никто» и по сей день окутан особым флером ковидной эпохи

В начале 2021 года оказалось, что зрителям нужны не «Доводы» Кристофера Нолана, а что-то простое и понятное, внушающее чувство, что никакой пандемии не было. Ироничный боевик идеально попал в эти ожидания и предъявил нового характерного актера, способного на пороге пенсионного возраста стать звездой боевика. Боб Оденкерк задумался над сменой амплуа после того, как в его лос-анджелесский дом дважды залезли грабители. По его наводке сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад сочинил сюжет про тоскующего по любимому ремеслу суперкиллера в отставке. Найшуллер в свою очередь сделал все, чтобы получившийся фильм был похож не на «Джона Уика», а на клип группы «Ленинград» — со всеми плюсами, минусами, а также Сергеем Шнуровым в эпизодической роли.

При бюджете в 16 миллионов долларов «Никто» собрал в прокате 57,5 миллиона, так что сиквел почти сразу замаячил на горизонте

Сиквел очевидным образом закрепляет канонические детали франшизы. Фильм вновь начинается с сидящего в комнате для допросов Хатча (кстати, в русском дубляже его снова называют Хитчем — видимо, из соображений борьбы с бытовой ксенофобией), за которого на вопрос «Ты кто?» отвечает титр с названием фильма. Если в первой картине была одна драка в автобусе, то в новой таких замкнутых пространств уже два — лифт и что-то вроде речного трамвайчика. Куча денег, которую сжигает герой, в этот раз значительно меньше общака русской мафии, но выглядит все равно эффектно. У преемника Жана-Клода Ван Дамма Дэниела Бернхадта в новом фильме снова роль плохого парня, которому на сей раз уготованы еще более живописные увечья. Наконец, центральный аттракцион — снова каскад смертоносных ловушек, при помощи которых герой побеждает превосходящие силы противника.

Искусная пиар-кампания первого фильма четыре года назад внушила критикам и зрителям, что в центре сюжета обливается кровью драма о профессионале, для которого жизнь без любимого дела потеряла все краски. На деле для замечательной мимики Оденкерка подошло бы любое обоснование — от систематически пересоленной еды в офисной столовой до инопланетного вторжения. Крупные планы, на которых Боб разыгрывает внутренний конфликт, стали той самой частью фильма, которая покорила зрителя, особенно рассчитывающего на некоторый драматизм даже в легких жанрах. В случае с «Никто» это особенно забавно, поскольку Найшуллера в кино не интересует ни драма, ни сюжет — его дебютный «Хардкор» легко обходился и без того, и без другого. То же касается и его американского дебюта, в котором экранизация сценарных ремарок лишь связывала чередующиеся драки и музыкальные номера. Лучшим из последних был «Бухгалтер» в исполнении Алексея Серебрякова.

Вполне возможно, еще одной неочевидной канонической деталью франшизы станет и приглашение способного постановщика из далекой от американских берегов страны. На сей раз им стал Тимо Тьяджанто — индонезийский режиссер, работавший преимущественно в жанре фильма ужасов («Пока дьявол не позовет»). Впрочем, незадолго до «Никто 2» он снял пару боевиков («Большая четверка», «Блуждающая тень»), так что с законами жанра работать умеет. Именно эта ремесленная подготовка и чувствуется в постановке новых приключений Хатча Манселла. В сценарии Колстада заложена не бог весть какая драматургия, но все же не в последнюю очередь это фильм про семью — отцов, детей, матерей, мужей, жен.

В этом, собственно, и заключается феномен картины: это «Джон Уик Light» — и в смысле «легкий», и в смысле «светлый»

Мрачному и дождливому первому фильму противопоставлен буквально залитый солнцем сиквел. Вместо городской клаустрофобии — привольное захолустье и аквапарк в качестве ключевой локации. Наконец, вместо великолепного Серебрякова (для него мафиозный бухгалтер Юлиан Кузнецов остается лучшей за последние неразборчивые годы ролью) здесь не менее сиятельная Шэрон Стоун. В общей сложности ее Лендина находится на экране минут десять, но за это время актриса втыкает нож в глаз живому человеку, танцует с собачкой и вообще делает все, чтобы в идеальном мире про ее героиню сняли отдельный фильм, а лучше сериал.

В том, как «Никто 2» бережет время зрителя, видится отдельное благородство. Этот фильм заканчивается точно вовремя — чтобы любитель боевиков поднялся с кресла чуть-чуть голодным. Положа руку на сердце, по сравнению с первым фильмом (несмотря на всю изобретательность тамошнего экшна), второй стал шагом вперед. Это уже не боевик, слегка стесняющийся своей легкомысленности, а честный «Один дома» для взрослых. Увы, в 2025 году запрос на такое кино ниже, чем четыре года назад, и сборы «Никто 2» не добрались даже до бюджета, который вырос до 25 миллионов. Однако продолжению «Никто» наверняка будет рада любая стриминговая платформа. Ну а на крайний случай Колстад и Оденкерк подготовили для своей публики новое блюдо — фестивальная премьера их нового боевика «Нормал» состоится уже в сентябре этого года.