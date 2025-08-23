Режиссер объяснил, почему в России важно поддерживать экспериментальное кино

Поддержка авторов и независимых киностудий, занимающихся экспериментальным и авторским кино в России, является инвестицией в будущее, считает режиссер и сценарист Федор Кудрявцев. В беседе с ТАСС он подчеркнул важность содействия таким проектам через создание специализированных фондов.

"Хотелось бы создать фонд поддержки авторов и независимых киностудий, производящих экспериментальное и авторское кино. России нужны эксперименты, они будут двигать киноиндустрию вперед: опыт показывает, что авторы, которые умеют снимать независимое кино, потом создают отличные блокбастеры. Это конкретный путь роста режиссеров", - сказал он.

Режиссер подчеркнул, что единственным источником появления "свежих картин" является конкурс дебютных работ.

"Но любопытно взглянуть, сколько победителей этого конкурса впоследствии сняли свой второй авторский фильм и через сколько они это сделали. Ведь дальше ты уже не дебютант и оказываешься выброшен в океан возможностей, в котором плавают большие киты, и с ними тебе приходится делить планктон", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что режиссерам сложно войти в кинобизнес, сохранив свою индивидуальность, поскольку последующие работы должны соответствовать трендам и ожиданиям рынка.

"Было бы здорово, если бы у вчерашних дебютантов не было обязательства подстраиваться под существующий рынок, под киноповестку. Чтобы их работы могли существовать как искусство, а не как бизнес. Поддержка таких проектов - не роскошь, а инвестиция в будущее. В культурный капитал, в новых авторов, в свежий взгляд. В то, что завтра во всем мире будут называть "русским кино", - заключил он.

Федор Кудрявцев - режиссер и сценарист, родившийся 20 июля 1991 года. Он начал свой творческий путь на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и на сценарно-киноведческом отделении ВГИК. На его счету более 150 авторских рекламных роликов, а также сериал "Ничего личного". В июне 2025 года в России состоялась премьера его первого полнометражного фильма под названием "Ровесник", в котором снялись Анна Михалкова и Александр Яценко.