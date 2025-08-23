Какие новинки кино уже доступны в Сети

Джеймс Ганн перезапускает "Супермена", Брэд Питт получает второй шанс в гонках, Марина Александрова борется за жизнь новорождённого и свою репутацию, а Хоакин Феникс баллотируется в мэры. Жаркое лето уходит, но на горячие киноновинки это никак не влияет - смотрим премьеры, которые стали доступны в сети.

Супермен (16+)

Режиссёр: Джеймс Ганн

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 2 часа 9 минут

О чём фильм. Кларк Кент (Дэвид Коренсвет) родился на планете Криптон, и попал на Землю, где его воспитала обычная американская семья из Канзаса. Он не просто накаченный репортёр с шелковистой шевелюрой и в очках. У него есть секрет - он Супермен. Главная ценность для него - это человеческие жизни, которые порой ни во что не ставят даже сами люди, особенно имеющие власть. В борьбе за справедливость парень с красным плащом предотвращает вторжение сил Боравии в соседнюю страну, чем навлекает на себя гнев генерального директора технологической корпорации Лекса Лютора (Николас Холт). Супермену предстоит не только сохранить свою репутацию, но и вновь спасти человечество от него самого.

Что интересного. Красавчику Генри Кавиллу решили найти замену не только как Ведьмаку (в четвёртом сезоне "Ведьмака" (18+) Белого Волка сыграет Лиам Хемсворт), но и как Супермену. Актёр сыграл персонажа в фильме "Человек из стали" (12+) в 2013 году. Сам Генри Кавилл, когда стало известно, что роль Супермена сыграет Дэвид Коренсвет, написал ему письмо поддержки. А чтобы подобрать лучшую пару для Кларка Кента, создатели фильма рассматривали разные пары. В итоге лучшей боевой подругой для Супермена, по их мнению, стала Рэйчер Броснахэн.

Кому не понравится. Тем, кто вырос из супергеройских фильмов и его уже не впечатлить ни яркими спецэффектами, ни новыми актёрами. Если вы чувствуете, что вас закормили фантастикой и фэнтези и хочется глубоких историй, где люди не летают и не стреляют лазером из глаз, то лучше этот вечер посвятить реалистичным фильмам.

F1 (18+)

Режиссёр: Джозеф Косински

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.3

Время: 2 часа 35 минут

О чём фильм. Гоночный мир смотрел с надеждой на Сонни Хейса (Брэд Питт) в 1990-х годах, ему пророчили победу в "Формуле-1". Но после тяжёлой аварии гонщик ушёл из большого спорта, поселился в машине, стал лудоманом и твёрдо закрепился в статусе неудачника. Через 30 лет к Сонни обращается его старый друг (Хавьер Бардем) и владелец гоночной команды, которая пока ходит в аутсайдерах. Он хочет, чтобы Хейс присоединился к команде в качестве второго пилота и наставника для молодого перспективного гонщика Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

Что интересного. Вы знали, что Брэд Питт - страстный поклонник автогонок? Фильм Джона Косински не только исполнил давнюю мечту актёра сыграть гонщика, но и обогатил его: за работу в фильме Питту заплатили 30 миллионов долларов - это самая большая зарплата в его карьере. Съёмки фильма проходили во время Гран-при сезонов 2023-2024 годов, так что трасса, гоночные команды и скорость в фильме не павильонные, а настоящие. Для вымышленной гоночной команды фильма на "Формуле-1" даже построили отдельный гараж, который располагался между гаражами команд Mercedes и Ferrari. А Бред Питт и Демсон Идрис сами управляли гоночным автомобилем, развивая скорость до 180 миль в час. Кстати, если вы присмотритесь, то на 120 минуте фильма в гараже команды Mercedes можно увидеть Криса Хемсворта. В съёмках фильма актёр участия не принимал, а просто приехал посмотреть на заключительный этап сезона 2023 года в Абу-Даби.

Кому не понравится. Тем, кого пугает скорость и кто не понимает, зачем так рисковать собственной жизнью ради кубков и медалей.

Дыши (18+)

Режиссёр: Анна Кузнецова

Время: 8 серий по 48 минут

О чём сериал. Элитная московская акушерка Лера (Марина Александрова) - приверженка естественных родов. Однажды в клинике, где работает Лера, появляется влиятельный бизнесмен Шахов (Пётр Буслов): его любовница Маша (Даша Верещагина) ждёт ребёнка, и мужчина заинтересован, чтобы акушерка помогла девушке родить будущего наследника без осложнений. Однако роды проходят тяжело, новорождённый попадает в реанимацию. Шахов инициирует расследование, чтобы лишить Леру не только работы, но и разрушить её собственную семью.

Что интересного. Сериал задевает проблемы современной системы здравоохранения и цены медицинской ошибки, от которой, к сожалению, не застрахован даже самый опытный медик. Кстати, в сериале упоминается запрещённый в современной медицине приём Кристеллера - выдавливание ребёнка. Ранее в России возбуждалось несколько уголовных дел по обвинению медиков в применении этого метода, опасного и для матери, и для ребёнка.

Кому не понравится. Сериал будет тяжело смотреть тем, кто очень трепетно относится к вопросам беременности и родов. К тому же, возможно, вам стоит воздержаться от просмотра сериала, если вы боитесь врачей, которые, конечно, всегда хотят помочь пациенту.

Эддингтон (18+)

Режиссёр: Ари Астер

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 2 часа 28 минут

О чём фильм. Вряд ли кто-то успел забыть 2020 год и страшное слово - пандемия. Фильм переносит зрителя в события тех дней. В провинциальном городке Эддингтон объявлен карантин и введён масочный режим. Там назревает конфликт между шерифом округа Севилья Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром города Тэдом Гарсией (Педро Паскаль), который планирует переизбираться на новый срок. Градоначальник задумывает проект по возведению масштабного центра по обработке данных на базе ИИ. Кроссу предложение политика не нравится, и он выдвигает собственную кандидатуру на пост мэра.

Что интересного. Сценарий фильма автор "Реинкарнации" (18+) и "Солнцестояния" (18+) задумал ещё задолго до пандемийной поры и надеялся, что "Эддингтон" станет его полнометражным дебютом. Но идея была отложена в долгий ящик, однако потом Ари адаптировал его под события 2020 года. В актёрский состав вошли сразу два обладателя премии "Оскар" и один номинант: Хоакин Феникс, Эмма Стоун и Остин Батлер.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет быть свидетелем, как борьба за власть в условиях уязвимости людей превращается в человеческую мясорубку, а нравственность покидает чат без шанса на возвращение.