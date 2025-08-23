В Москве прошла премьера мультфильма «Доктор Динозавров»

21 августа в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ семейной анимационной комедии «Доктор Динозавров», созданной кинокомпанией «Централ Партнершип» совместно со студией «ЯРКО» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

В этот вечер пространство кинотеатра напоминало доисторический мир: гости могли фотографироваться с динозаврами, участвовать в интерактивных играх, сделать аквагрим и получить символический подарок — яйцо динозавра.

Картину представили генеральные продюсеры Альбина Мухаметзянова, Вадим Верещагин и Борис Ханчалян, креативный продюсер Дмитрий Аверкиев, а также режиссер и автор сценария Максим Волков вместе с командой проекта.

Альбина Мухаметзянова отметила, что создание мультфильма стало результатом многолетнего труда большой команды, которая стремилась создать не просто историю, а целый яркий и семейный мир.

Она подчеркнула, что в проекте участвовало более 300 специалистов, и выразила уверенность в том, что общими усилиями удалось достичь задуманного.

Вадим Верещагин добавил, что работа над мультфильмом принесла всей команде огромное удовольствие, а результат стал возможным благодаря поддержке «Газпром-Медиа Холдинга». По его словам, фильм задумывался прежде всего для юной аудитории.

Борис Ханчалян назвал премьеру знаковым событием для холдинга, поскольку впервые студия «ЯРКО» и «Централ Партнершип» выпустили полнометражный анимационный фильм. Он подчеркнул, что «Доктор Динозавров» затрагивает важные темы — преемственность поколений, борьбу со страхами и поиск правды.

Ханчалян выразил уверенность, что мультфильм найдет отклик как у детей, так и у взрослых: зрители смогут оценить тонкий юмор, трогательный сюжет и работу актеров озвучивания.

На премьере присутствовали многочисленные артисты и медийные личности: певица Анна-Мария Янковская, Ирина Тонева, Артем Иванов с детьми, Брендон Стоун, фигуристка Анастасия Гребенкина, Гавриил Гордеев, Тимур Соловьев, Арсений Плющенко и другие.

После просмотра гости поделились впечатлениями. Артем Иванов отметил, что мультфильм произвел сильное впечатление на его детей: даже четырехлетний сын досмотрел картину до конца, а дочь с восторгом сказала, что теперь в России создаются такие «крутые» мультфильмы. Сам артист обратил внимание на интересное сочетание анимационных стилей и подчеркнул, что фильм идеально подходит для семейного просмотра.

Брендон Стоун сказал, что мультфильм показался ему добрым и познавательным, с качественным музыкальным сопровождением. Он добавил, что отечественная анимация заметно выросла в уровне и сегодня способна конкурировать с мировыми проектами.

Мультфильм «Доктор Динозавров» выйдет в широкий прокат уже 28 августа.