Какой советский фильм стал «отцом» «Звездных войн» Джорджа Лукаса

Через два дня после легендарного полёта Юрия Гагарина в космос – 14 апреля 1961 года – на советские экраны вышел научно-фантастический фильм «Планета бурь» режиссёра Павла Клушанцева. Снят он был по одноимённой книги Алексея Казанцева, сюжет которой вращался вокруг совместной советско-американской экспедиции на Венеру. Права на показ киноленты приобрели 28 стран, в том числе и США. Позже именно эта картина и вдохновила Джорджа Лукаса на создание «Звёздных войн».

© кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

Место действия: Венера

На орбите планеты Венера находятся космические корабли международной советско-американской экспедиции. Кинолента начинается с того, что на планету садится экипаж в составе советского исследователя, американца и американского человекообразного робота. Посадка проходит неудачно, а поэтому им на помощь спешат трое советских астронавтов. На орбите в гордом одиночестве остаётся супруга одного из исследователей из СССР Мария.

На Венере имеются горы, болота, океаны и бурная вулканическая активность, а живут там животные, которые чем-то напоминают вымерших динозавров. После множества опасных приключений спасти коллег всё-таки удаётся и группа исследователей в полном составе возвращается на орбиту.

Фильм – с открытым финалом. После того как земляне отбывают, на поверхности венерианского озерца возникает отражение женской фигуры в белых одеждах. Она протягивает руки вслед улетевшей ракете. Дело в том, что космические путешественники по ходу развития сюжета спорят о существовании разумных гуманоидов на Венере, а самый юный член экспедиции и вовсе мечтает познакомиться с прекрасной инопланетянкой.

У американцев своя «Планета»

Для начала 60-х годов «Планета бурь» стала настоящим прорывом. Инопланетные чудовища, поражающие своей реалистичностью, парящая в невесомости Маша, человекоподобный робот, вездеход, движущийся в метре над землей, потрясли неискушённого советского зрителя. Всё это считалось самыми «крутыми» спецэффектами своего времени.

После удачного проката во многих странах мира, в Голливуде решили «презентовать» переделку – в 1965 году на экраны вышел фильм «Путешествие на доисторическую планету». Оригинальная советская лента была перемонтирована на студии «Америкэн Интернешнэл», в результате чего монтажёры стёрли любые упоминания об СССР.

Позже появился ещё один аналог – «Путешествие на планету амазонок», в котором девушкам в белом отводиться более значительная роль. В частности, они призывали на головы пришельцев стихийные бедствия.

Вдохновила «Планета бурь» на создание известной космической саги и Джорджа Лукаса. «Отец» «Звёздных войн» и не скрывал – многие идеи позаимствовал у Клушанцева. Так, дроиды – это «потомки» робота из «Планеты бурь», а передвигаются американские герои во флипперах (вездеходы на воздушных подушках), полностью «срисованных» с советских.

К сожалению, человек, столько сделавший для развития кинофантастики, был почти неизвестен у себя на Родине. После распада СССР Лукас попросил чиновников организовать встречу с кумиром-режиссёром, но те ему помочь не смогли. Они просто не знали, кто такой Клушанцев.