Трейлер второго сезона «Фоллаута» сравнили с городом из оригинальной игры

Издание IGN сравнило трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» с видеоигрой Fallout: New Vegas. Журналисты показали, чем похожи места в предстоящем продолжении шоу, с городом из оригинальной игры.

Судя по сравнительным скриншотам, авторы сериала смогли почти идентично адаптировать различные здания и декорации из любимого фанатами Нью-Вегаса. Так, в ролике показали точно такие же казино, баннеры и даже виды на город из пустыни. Создатели также полностью перенесли такие памятные для фанатов игры места, как мотель «Дино дилайт», с большой статуей динозавра, и гостиницу «Лаки 38».

Второй сезон «Фоллаута» начнёт выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video с 17 декабря. Сюжет продолжения приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas. Шоу уже продлено на третий сезон.