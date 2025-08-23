Сборы «Супермена» достигли $600 млн

Кинотеатральный прокат фильма «Супермен» Джеймса Ганна подходит к своему завершению. За шесть недель мировые сборы первой картины новой киновселенной DC достигли $ 600 млн.

Таким образом, «Супермен» стал самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года. На втором месте расположилась картина Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», сборы которой в мировом прокате на сегодняшний день достигли свыше $ 470 млн. Кроме того, фильм DC окупился — бюджет картины составил $ 225 млн.

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). Лента доступна в онлайне с 15 августа.