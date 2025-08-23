Когда выйдет сериал «Бегущий по лезвию 2099»

Компания Amazon объявила дату выхода сериала «Бегущий по лезвию 2099». Премьера шоу по известной киберпанк-вселенной состоится на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году.

События сериала развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Ожидается, что в центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, чья жизнь подходит к концу.

Главные роли исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером «Бегущего по лезвию 2099» выступила Силка Луиза — сценаристка сериала по видеоигровой серии Halo. Изначально проект должен был выйти в 2025 году, но его производство переносилось из-за забастовки сценаристов. Съёмки шоу закончились в конце 2024 года