Стало известно, кто снимет фильм по Gears of War

Издание The Holliwood Reporter взяло интервью у сценариста фильма «Быстрее пули» Келли МакКормик. Она рассказала о работе над фильмом по игровой серии Gears of War от Netflix.

По словам МакКормик, она сейчас занимается созданием сюжета будущей экранизации вместе с Джоном Спэйтсом — автором сценариев к обеим частям «Дюны» Дэни Вильнёва. Она также подтвердила, что режиссёром проекта выступит один из создателей «Джона Уика» и постановщик «Быстрее пули» Дэвид Литч.

Мы сейчас пишем сценарий с Джоном Спэйтсом, и мы в полном восторге. Разработчики игры из The Coalition очень заинтересованы в этом, потому что они выпускают новую игру в 2026 году. Мы не успеем к этой дате, но, возможно, сделаем что-то, что будет актуально в преддверии выхода следующей части. Для Дэвида Литча это возможность снять военный фильм, о котором он мечтал, и добавить научной фантастики в его собственном стиле.

Gears of War — научно-фантастический серия шутеров, первая часть которой вышла в 2006 году. За это время по знаменитой франшизе вышло семь видеоигр. Компания Netflix приобрела права на киноадаптацию серии в 2022 году. Дата выхода картины пока неизвестна.