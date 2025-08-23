По каким дням будут выходить новые серии сериала «Вторжение»

22 августа стартовал третий сезон фантастического сериала «Вторжение». Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю и показывает взгляды на происходящее со стороны людей, живущих в различных частях света. В продолжении герои попытаются проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.

В третьем сезоне будет 10 эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе AppleTV+ каждую пятницу. Премьера финальной серии продолжения состоится 24 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Вторжение»