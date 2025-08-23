Расписание выхода третьего сезона фантастического сериала «Вторжение»

22 августа стартовал третий сезон фантастического сериала «Вторжение». Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю и показывает взгляды на происходящее со стороны людей, живущих в различных частях света. В продолжении герои попытаются проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.

По каким дням будут выходить новые серии сериала «Вторжение»
В третьем сезоне будет 10 эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе AppleTV+ каждую пятницу. Премьера финальной серии продолжения состоится 24 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Вторжение»

  • 1-я серия — 22 августа
  • 2-я серия — 29 августа
  • 3-я серия — 5 сентября
  • 4-я серия — 12 сентября
  • 5-я серия — 19 сентября
  • 6-я серия — 26 сентября
  • 7-я серия — 3 октября
  • 8-я серия — 10 октября
  • 9-я серия — 17 октября
  • 10-я серия — 24 октября