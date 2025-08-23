По каким дням будут выходить новые серии сериала «Вторжение»

Расписание выхода третьего сезона фантастического сериала «Вторжение»
22 августа стартовал третий сезон фантастического сериала «Вторжение». Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю и показывает взгляды на происходящее со стороны людей, живущих в различных частях света. В продолжении герои попытаются проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.
В третьем сезоне будет 10 эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе AppleTV+ каждую пятницу. Премьера финальной серии продолжения состоится 24 октября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Вторжение»
- 1-я серия — 22 августа
- 2-я серия — 29 августа
- 3-я серия — 5 сентября
- 4-я серия — 12 сентября
- 5-я серия — 19 сентября
- 6-я серия — 26 сентября
- 7-я серия — 3 октября
- 8-я серия — 10 октября
- 9-я серия — 17 октября
- 10-я серия — 24 октября