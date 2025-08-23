Сборы супергеройских фильмов показали худший результат за 14 лет

В 2025 году интерес зрителей к супергеройским фильмам начал теряться. Сборы каждой из вышедших картин не достигли в мировом прокате $ 700 млн — впервые с 2011 года, когда состоялась премьера таких провальных фильмов, как «Зелёный фонарь» с Райаном Рейнольдсом и «Призрачный гонщик 2» с Николасом Кейджем.

© Чемпионат.com

Ближе всех к $ 700 млн в 2025 году приблизился только «Супермен» Джеймса Ганна. За шесть недель по всему миру он собрал $ 600 млн. На втором месте расположилась «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — $ 473 млн на сегодняшний день.

Спад популярности супергеройских картин был замечен и в 2024 году. Среди провальных лент, таких как «Веном: Последний танец», «Джокер: Безумие на двоих» и «Мадам Паутина», только один фильм собрал более $ 700 млн по всему миру — «Дэдпул и Росомаха», сборы которого достигли $ 1,3 млрд.