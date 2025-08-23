Каким будет фильм «Секс в СССР»

Онлайн-кинотеатр KION поделился подробностями грядущей премьеры — фильма «Секс в СССР». Кинематографисты расскажут об интимной жизни граждан Советского Союза. Фильм состоит из воспоминаний очевидцев и художественных эпизодов с участием актёров Ольги Зайцевой и Даниила Воробьёва. Чего ждать от нового проекта — в материале RT.

© Кадр из фильма

В онлайн-кинотеатре KION покажут фильм об интимной жизни советских граждан — «Секс в СССР». Документальный проект объединил рассказы очевидцев, мнения экспертов и художественные сцены.

Креативные продюсеры ленты Родион Чепель и Мария Серпионова ранее опробовали сочетание документального и игрового форматов в таких проектах, как «Сахаров» и «Пелевин». В фильме «Секс в СССР» актриса Ольга Зайцева («Кухня», «Хиромант») примерила на себя образы представительниц разных эпох. В историческом кинопутешествии её проводником стал актёр Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство», «Триггер», «Урок»).

«Фильм будет интересно посмотреть старшему поколению, потому что это интереснейший и подробный экскурс в родное прошлое нашей страны, а также младшему поколению, потому что фильм «Секс в СССР» отлично подсвечивает проблемы современного общества», — уверен артист.

Воспоминаниями об особенностях личной жизни в советскую эпоху поделились очевидцы, у каждого из которых уникальная история. Так, Татьяна Смирнова рассказала, какими были нравы в сельской местности, Антонина Медведева — о событиях, свидетельницей которых стала, работая в «Мосресторантресте». Иван Траоре, чей отец в студенческие годы приехал из Мали, поделился, каково это — быть ребёнком международной пары в СССР. А Юлия Иванова раскрыла секреты из жизни «ночных бабочек», которые узнала изнутри.

«Документальное кино выживает только тогда, когда рискует. Поэтому «Секс в СССР» стал для нас экспериментом: мы соединили документальное и игровое, чтобы фильм смотрели не единицы, а тысячи. В его основе — вопрос: почему нам так трудно говорить друг с другом о сексе как о естественной части крепких отношений и почему тема близости остаётся запретной? Мы искали корни этого молчания: почему наши родители избегали разговоров и как в советское время формировались эти барьеры?» — говорит креативный продюсер Мария Серпионова.

В проекте приняли участие и эксперты по широкому кругу вопросов: историк Лев Лурье, кандидат социологических наук Елена Здравомыслова, историк медицины Павел Васильев, блогер Арина Холина, этнограф Наталья Серёгина, а также Евгений Вышенков, служивший участковым милиционером в советский период.

Режиссёр фильма Никита Кононов, почти не заставший описываемую эпоху, отметил, что взгляды того времени до сих пор влияют на восприятие интимной жизни новыми поколениями.

«Я родился в СССР, а вырос в 1990-е... Это было время, когда о сексе уже можно было говорить, но ещё никто не умел. Поэтому мне особенно хотелось вернуться в прошлое — не чтобы заглянуть в чужую постель, а чтобы почувствовать жизнь тех, кто жил до нас, и лучше понять самого себя», — объяснил постановщик.

Ольга Зайцева рассказала, что её героини представляют разные времена, начиная с 1920-х годов и заканчивая современностью. На съёмках актриса узнала новые для себя подробности о реалиях жизни вековой давности.

«Каждая женщина моей истории живёт в своём времени, со своими желаниями, цензурами и мечтами. Всех их объединяет одно — желание любить и быть любимой. Ближе всего мне оказалась история из 1990-х — о женщине, которая пошла в проституцию в поисках лучшей жизни и чуда. Для меня главный смысл фильма прост: секса без любви не бывает, как и любви без секса», — подчеркнула Зайцева.

Фильм «Секс в СССР» вошёл в конкурсную программу III Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Dос, который проходит в столице в рамках Московской международной недели кино.